У трудоголиков выше риск болезней щитовидной железы

Люди, которые уделяют работе слишком много времени, рискуют обзавестись болезнями щитовидной железы. По данным портала Med-heal.ru, исследование, посвященное повышенной вероятности развития заболеваний щитовидки у трудоголиков, провели ученые из Республики Корея.Щитовидная железа — важный орган регуляции обмена веществ, поэтому нарушения в работе щитовидки могут приводить к серьезным последствиям. Корейские ученые выяснили, что люди, которые слишком часто задерживаются на работе сверх установленного рабочего времени, подвергаются повышенному риску развития гипотериоза (сниженная эндокринная функция, обусловленная нехваткой гормонов, вырабатываемых щитовидкой)."Особенно высокие риски развития гипотериоза фиксируются среди людей, которые проводят на работе больше десяти часов в день. Этот факт позволяет нам полагать, что между склонностью к трудоголизму и развитием болезней щитовидной железы есть прямая связь", — говорят авторы исследования, сотрудники Национального онкологического центра Южной Кореи.Исследователи отмечают, что гипотериоз развивается у 3.5% людей, которых принято относить к трудоголикам. Для сравнения — у людей, которые не задерживаются на работе и не проводят там больше восьми часов в день, гипотериоз развивается в 1.4% случаев, то есть, более чем в два раза реже.