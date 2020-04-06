Как отогнать плохие мысли

Как бы вы ни хотели отвлечься, а в голову постоянно лезут негативные мысли и воспоминания. Как можно от них избавиться? Даем простые и практические советы.Кстати, довольно часто неприятные мысли гораздо страшней для нас, чем сами события, которые их вызвали. Событие уже давно прошло, проблема если не разрешилась, то близка к этому, а плохие мысли никак не уходят из головы. Они будят среди ночи, они вгоняют в ступор днем. Как от них избавиться?Придумайте новую проблему. Для того чтобы вынырнуть из старой проблемы, придумайте новую, займите свои мозги чем-то очень увлекательным и важным. Например, выбирайте себе диету к лету или обои на кухню. Начните заучивать английские слова или искать кружок рисования для ребенка. Или откройте учебник по математике и вспомните, что это такое – арктангенс. Словом, используйте прием вытеснения.Расслабьтесь. Вам кажется, что отвлечься от проблемы вы сможете, устроив грандиозный скандал домашним или легкую взбучку подчиненным? Ничуть не бывало: в результате вы потом еще и будете себя винить за то, что направили свой негатив на совершенно невиновных людей. Вместо того чтобы усугублять стресс, наоборот, расслабьтесь: займитесь йогой, дыхательными упражнениями, рукоделием или прогуляйтесь по парку.Договоритесь с ними. Постановите, что для дурных мыслей вы будете выделять специальное время, скажем, полчаса ежедневно во время обеденного перерыва. Вот в это время позволяйте себе пожалеть себя, поплакать, постенать, предаться черной меланхолии. А в остальное время полностью погружайтесь в текущие дела и заботы. Вам кажется, что у вас не получится? Но договор с самой собой – это самый надежный договор.Развейте их. Вы постоянно боитесь, что болезнь может принять хроническую форму или что вы останетесь без работы? Не отгоняйте эту мысль, наоборот – развейте ее, причем в самых черных красках. Представьте себе, что вы действительно тяжело заболели, попали в больницу, лежите под капельницей, потом умираете, вас несут на кладбище, говорят всякие прочувствованные речи… А теперь вспомните, с чего все начиналось. С обычного насморка, который не проходит вторую неделю. Вам не рассмешило то, что вы из-за такого пустяка разнервничались?