Специалисты назвали самое безвредное для фигуры тесто
Самым неполезным медики считают дрожжевое тесто. Употребление выпечки на основе дрожжей может привести к дисбактериозу и даже навредить иммунитету. Самое калорийное – песочное тесто, поэтому употреблять его следует как можно реже.
Слоеное тесто в сочетании с заварным кремом может повредить фигуре, а вот если для начинки использовать творог или, скажем, капусту, вреда особого не будет.
Бисквитное тесто оказалось самым безвредным. Диетологи рекомендуют его даже представительницам прекрасного пола, которые сидят на диете. В его основе лишь мука, яйца и сахар. Бисквит хорошо усваивается и содержание жира в нем очень маленькое.
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