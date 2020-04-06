Специалисты назвали самое безвредное для фигуры тесто

В условиях самоизоляции занятия кулинарией - отличный способ занять себя и побаловать домашних чем-нибудь вкусным, например, выпечкой. Но диетологи предупреждают, что увлекаться мучным не стоит, иначе лишние килограммы вам гарантированы. Тем не менее, врачи назвали тесто, которое меньше всего вредит фигуре.Самым неполезным медики считают дрожжевое тесто. Употребление выпечки на основе дрожжей может привести к дисбактериозу и даже навредить иммунитету. Самое калорийное – песочное тесто, поэтому употреблять его следует как можно реже.Слоеное тесто в сочетании с заварным кремом может повредить фигуре, а вот если для начинки использовать творог или, скажем, капусту, вреда особого не будет.Бисквитное тесто оказалось самым безвредным. Диетологи рекомендуют его даже представительницам прекрасного пола, которые сидят на диете. В его основе лишь мука, яйца и сахар. Бисквит хорошо усваивается и содержание жира в нем очень маленькое.