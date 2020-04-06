Ученые выяснили, сколько длится эффект от популярных диет

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Лучший результат показала средиземноморская диета.Ученые из Канады, Китая и США выяснили, что популярные диеты примерно одинаково эффективны для снижения веса и улучшения работы сердечно-сосудистой системы, но эффект каждой из них пропадает через год, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.Для этого они провели метаанализ 121 работы с почти 22 тысячами участников: потеря веса, изменение кровяного давления и концентрации холестерина для диет не сильно отличались в первые полгода, но через год все показатели возвращались к прежним.В каждом исследовании использовалась одна из 14 популярных диет, разделенных на три группы: низкоуглеводные (например, диета Аткинса), диеты с низким содержанием жиров (например, диета Орниша) и сбалансированные диеты (например, средиземноморская).В каждом исследовании были контрольные группы — участники, которые придерживались обычного для них режима питания. В среднем продолжительность диеты в каждом исследовании составляла полгода, но во всех работах была доступна информация о здоровье участников и через год после смены питания.Помимо изменения веса ученые также оценивали влияние диеты на кровяное давление, концентрацию липопротеинов высокой и низкой плотности, а также C-реактивного белка плазмы крови, концентрация которого повышается при воспалении.По сравнению с обычным питанием, и низкоуглеводные диеты, и диеты с малым содержанием жиров за полгода приводили к примерно одинаковой потере веса (4,63 и 4,37 килограмма соответственно), а также одинаково эффективно снижали кровяное давление.У сбалансированных диет эффект был чуть менее выраженным: средняя потеря веса составляла три килограмма, а диастолическое кровяное давление снижалось на 3,48 миллиметра ртутного столба (по сравнению с пятью и выше для диет с низким содержанием углеводов или жиров).Кроме того, диеты с низким содержанием жиров оказались более эффективными для снижения липопротеинов низкой плотности (так называемого «плохого» холестерина).Через год после начала каждой из диет, однако, вес возвращался к показателю до начала диеты — то же самое оказалось справедливо и для параметров здоровья сердечно-сосудистой системы.Тем не менее, при средиземноморской диете эффект для сердечно-сосудистой системы сохранялся.Авторы работы отметили, что для достижения лучшего результата, таким образом, необходимо меньше сосредотачиваться на выборе диеты и уделять больше внимания тому, как сохранить ее результат.