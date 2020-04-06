Врачи: торопливый приём пищи вызывает риск развития диабета

Специалисты провели исследование, в ходе которого выяснилось, что люди, которые едят торопливо, откусывая большие куски и плохо пережевывая пищу, больше подвержены заболеванию диабетом, чем остальные. По словам экспертов, люди, тщательно и не торопясь принимающие пищу, меньше подвержены риску возникновения диабета, а также имеют меньше проблем с пищеварением.Литовские медики утверждают, что любители быстрого поглощения пищи страдают от диабета и лишнего веса в 2,5 раза чаще, чем те, кто за столом никуда не торопится. Об этом говорят результаты эксперимента с участием 702 человек.Ученые пока не выяснили, с чем связана подобная закономерность. Однако, было отмечено, что скорость потребления продуктов напрямую связана с их количеством. Чем больше продуктов съедает человек, тем выше риск развития ожирения и, как следствия, диабета.