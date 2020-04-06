4 причины есть огурцы каждый день
Регулирует температуру тела
Сохранение гидратации (достаточного количества влаги) имеет важное значение для поддержания здорового, функционирующего организма. Многие люди удовлетворяют свои ежедневные потребности с помощью простой воды, но не все могут заставить себя выпивать необходимый минимум в 2 литра. Тогда можно прибегнуть к овощам с высоким содержанием воды. Огурцы - идеальный вариант, с максимально возможным количеством воды в составе.
Питает кожу
Огурец содержит мощные антиоксиданты, защищающие организм от свободных радикалов. Это, вместе с высоким содержанием воды, делает огурец эффективным средством для ухода за кожей. Наложение кусочков огурца на глаза уменьшает отечность и предотвращает появление темных кругов. Вы также можете наносить ломтики огурца прямо на кожу, чтобы уменьшить отек, раздражение и солнечный ожог. Кроме того, люди со склонной к прыщам кожей используют огурцы для создания натуральных масок для лица, которые помогают успокоить раздраженную кожу.
Снижает риск метаболического синдрома
Метаболический синдром - группа факторов риска, повышающих риск развития диабета 2 типа, болезней сердца и инсульта. Регулярное употребление огурцов способствует поддержанию здорового уровня сахара, артериального давления и холестерина. Овощ содержит большое количество кукурбитацина - он помогают регулировать инсулин. Огурец содержит и стеролы, тип липидов, встречающихся в растениях, которые помогают снизить уровень холестерина.
Снимает боль при подагре
Подагра - тип артрита, возникающий при избытке мочевой кислоты. Огурец помогает облегчить болезненные опухшие благодаря противовоспалительным свойствам кукурбитацина, а благодаря высокому содержанию воды - выводить излишки мочевой кислоты.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://www.medikforum.ru - Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий