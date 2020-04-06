4 причины есть огурцы каждый день

Огурцы на 96 процентов состоят из воды, но этот хрустящий, освежающий овощ предлагает гораздо более внушительную пользу для здоровья, чем вы можете представить.

Регулирует температуру тела

Сохранение гидратации (достаточного количества влаги) имеет важное значение для поддержания здорового, функционирующего организма. Многие люди удовлетворяют свои ежедневные потребности с помощью простой воды, но не все могут заставить себя выпивать необходимый минимум в 2 литра. Тогда можно прибегнуть к овощам с высоким содержанием воды. Огурцы - идеальный вариант, с максимально возможным количеством воды в составе.

Питает кожу

Огурец содержит мощные антиоксиданты, защищающие организм от свободных радикалов. Это, вместе с высоким содержанием воды, делает огурец эффективным средством для ухода за кожей. Наложение кусочков огурца на глаза уменьшает отечность и предотвращает появление темных кругов. Вы также можете наносить ломтики огурца прямо на кожу, чтобы уменьшить отек, раздражение и солнечный ожог. Кроме того, люди со склонной к прыщам кожей используют огурцы для создания натуральных масок для лица, которые помогают успокоить раздраженную кожу.

Снижает риск метаболического синдрома

Метаболический синдром - группа факторов риска, повышающих риск развития диабета 2 типа, болезней сердца и инсульта. Регулярное употребление огурцов способствует поддержанию здорового уровня сахара, артериального давления и холестерина. Овощ содержит большое количество кукурбитацина - он помогают регулировать инсулин. Огурец содержит и стеролы, тип липидов, встречающихся в растениях, которые помогают снизить уровень холестерина.

Снимает боль при подагре

Подагра - тип артрита, возникающий при избытке мочевой кислоты. Огурец помогает облегчить болезненные опухшие благодаря противовоспалительным свойствам кукурбитацина, а благодаря высокому содержанию воды - выводить излишки мочевой кислоты.
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