Концентрация витамина D определяется генами, установили специалисты
Витамин D - это "гормон солнечного света". Он производится в коже только под воздействием солнечного света. Однако эффективность выработки напрямую зависит от работы генов. По словам ученых, генетические варианты в гене HAL (кодирует гистидин-аммиак-лиазу) могут варьировать концентрацию небольшой молекулы в коже, которая действует как внутренний фактор защиты от солнца (SPF).
Эта молекула поглощает ультрафиолетовый свет, используемый для производства витамина D. Следовательно, концентрация молекулы в коже определяет, сколько витамина тело способно произвести. Всего были найдены 143 локации в геноме, связанные с уровнем витамина D.
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