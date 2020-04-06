Врачи назвали полезные продукты, которые могут навредить щитовидной железе

У многих людей в России есть проблемы с щитовидной железой. Особенно этим страдают люди старше 40 лет. Чтобы не усугубить положение, важно знать, какие продукты не стоит употреблять при заболеваниях щитовидки.Врачи отмечают, что йод, вопреки всеобщему мнению, не всегда полезен щитовидной железе. При некоторых заболеваниях его потребление нужно сокращать, поскольку избыток йода не менее вреден, чем его недостаток. По этой причине не стоит употреблять в пищу большое количество морской рыбы и морской капусты. Включать в рацион их можно не чаще пары раз в неделю.Кроме того, надо избегать продукты, которые содержат сою, поскольку она ухудшает всасываемость гормонов. Однако, самый главный продукт, который стоит исключить в первую очередь – это сахар. Проблемы с щитовидной железой нередко приводят к развитию сахарного диабета.