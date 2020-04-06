Как предотвратить отложение солей: основные рекомендации

Утверждение о том, что профилактика является лучшим способом лечения, как нельзя лучше применимо к проблемам, вызванным отложением солей. Не допустить накопления избыточных солей значительно легче, чем заниматься их выведением, отмечают врачи.Каковы же главные меры профилактики нарушений водно-солевого обмена? Как узнать: возникнут ли в организме солевые отложения или он в состоянии самостоятельно справляться с излишками солей? Какие факторы могут склонить чашу весов в ту или иную сторону?Есть два ключевых фактора, которые оказывают решающее воздействие на состояние обменных процессов:– генетическая предрасположенность;– сбалансированный рацион.Генетическая предрасположенность заключается в наследственных обменных нарушениях, приводящих к неполному окислению и усвоению некоторых составляющих белка. Следствием этого становится отложение солей. К сожалению, пока люди не научились исправлять генетические дефекты, однако, как говорят, «кто предупрежден, тот вооружен». Знание слабых мест своего организма позволяет с помощью грамотно организованного питания значительно снизить вероятность нарушения обменных процессов.Основным методом профилактики накопления солей является правильное питание. Поскольку источником избыточных солей, как правило, служит не усвоенная организмом белковая пища, нам нужно помочь организму полноценно переварить и усвоить поступающие с ней белки, поддержать его водно-солевой баланс. Для этого необходимо выполнять следующие рекомендации:1. Ограничьте употребление острых, маринованных закусок и солений.2. Следите за количеством поглощаемой вами ежедневно белковой пищи. Уменьшите потребление жиров. Не увлекайтесь такими продуктами, как жирные мясо, рыба и субпродукты (печень, мозги, почки).3. Возьмите за правило сочетать мясо и овощные салаты. Это способствует лучшему перевариванию белковых продуктов.4. Старайтесь, чтобы на вашем столе было меньше пряностей, соусов, томатной пасты и кетчупа, а также блюд, приготовленных из слоеного теста.5. По возможности не запивайте пищу большим количеством жидкости.Кроме того, профилактике отложения солей помогут активный образ жизни, разумное занятие физкультурой и спортом, регулярные курсы массажа и физиотерапевтических процедур, а также средства народной медицины. Почаще проходите необходимые обследования и консультируйтесь с лечащим врачом.Однако без соблюдения диеты, при беспорядочном и несоответствующем питании все эти меры не дадут положительного результата. Поэтому ради достижения хорошего качества вашей жизни отнеситесь к питанию ответственно и серьезно. А в ответ на проявленную заботу организм отблагодарит вас отменным здоровьем и бодрым самочувствием.