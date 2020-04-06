Простые способы укрепить иммунитет в условиях самоизоляции назвали россиянам

Находясь на самоизоляции, нужно укреплять иммунитет, и помочь в этом могут достаточно простые способы, например, соблюдение регулярного режима сна, выполнение упражнений. Эти способы россиянам назвал инфекционист Илья Акинфиев.Как сообщает MedikForum.ru, главный врач-инфекционист Центрального административного округа Москвы столичного департамента здравоохранения, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев призвал не укреплять иммунитет в условиях самоизоляции, самовольно принимая противовирусные препараты. Он подчеркнул, что на сегодняшний день не существует препаратов, способных предотвращать новую коронавирусную инфекцию.«Препараты для профилактики без назначения врача – это либо опасно для здоровья, либо пустая трата денег», - заметил Акинфиев.Укрепить иммунитет в условиях самоизоляции, эпидсезона, когда повышена заболеваемость респираторными инфекциями, могут помочь простые способы. Они могут показаться банальными, но на уровне доказательной медицины вполне эффективны.В частности, важно хорошо спать – достаточно и в комфортных условиях.«В среднем считается, что семь с половиной - восемь часов – это длительность сна обычного здорового человека», - рассказал врач в беседе с РИА Новости.Другой простой проверенный способ – здоровое питание, дающее организму белки, жиры, углеводы, клетчатку и антиоксиданты. В условиях самоизоляции полезно увеличить потребление фруктов и овощей, отказаться от потребления производственное переработанной пищи.Далее – двигательная активность: зарядка, тренажеры, просто ходьба.«Залеживание на диване или кровати, особенно у пожилых людей, может спровоцировать различные серьезные заболевания, обострение хронических соматических процессов. Двигаться нужно обязательно», - резюмировал эксперт.