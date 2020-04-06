Действенные фиторецепты при сахарном диабете

При лечении диабета в качестве дополнительных средств применяются лекарственные растения, которые благотворно действуют на организм больного человека.Лекарственные растения можно разделить на две группы:— растения с сахароснижающими свойствами, они интересны для больных сахарным диабетом второго типа;— растения, регулирующие функцию печени, почек, обмен минеральных веществ в организме, они полезны всем диабетикам.- Цветы василька синего. Оказывает мочегонное действие. Принимать настой по 1/4 стакана 3 раза в день.- Трава спорыша (горца птичьего). Улучшает функцию почек. Принимать настой по 2 столовые ложки 3 раза в день.- Брусничный лист. Оказывает мочегонное действие. Принимать настой по 1 стакану 3–4 раза в день.- Лист крапивы. Улучшает функцию почек и является источником витаминов. Принимать настой по 1 столовой ложке 3–4 раза в день.- Корень одуванчика. Желчегонное средство. Принимать настой по 1/4 стакана 3–4 раза в день.- Плоды рябины, плоды черной смородины. Являются источником витаминов. Принимать настой по половине стакана 1–3 раза в день.- Сбор витаминный (плоды шиповника, рябины или черной смородины). Принимать настой по половине стакана 3–4 раза в день.- 20 г сухих измельченных стручков (створок) фасоли обыкновенной залить 1 стаканом кипятка, кипятить 20 минут, долить кипятком до первоначального объема, настаивать 2 часа, процедить. Принимать по 1/3 стакана 3–4 раза в день перед едой на начальных стадиях диабета в сочетании с медикаментозным лечением.Другой способ: отварить 3 кг стручков фасоли и пить по 1 стакану отвара натощак. Отвар излечивает сахарный диабет в начальной стадии.- 2–3 столовые ложки сухих стручков фасоли (створок без семян) залить в термосе 0,5 л кипятка (суточная доза) на ночь, процедить. Выпить в 3 приема за 30 минут до еды. Употребляется при легкой форме диабета.- 2 сырых плода или 2 столовые ложки сушеных измельченных клубней топинамбура залить 1 л воды, кипятить 40 минут, остудить, процедить. Пить по 1 л в день до 3 раз в неделю. Это стабилизирует содержание сахара в крови, снижает давление, благотворно влияет на поджелудочную железу.- 5 штук молодых листьев шелковицы (тутовника белого) отварить в 1 стакане кипятка, процедить и пить в больших количествах в течение всего сезона при диабете.Другой способ приготовления: 25 г листьев и молодых побегов шелковицы белой залить 2 стаканами кипятка, кипятить 5 минут, настаивать 2 часа, процедить. Принимать по 1/3 стакана 3–4 раза в день перед едой при начальных стадиях диабета.- 25 г коры корней шелковицы белой залить 2 стаканами кипятка, кипятить на слабом огне 20 минут, настаивать 3–4 часа, процедить. Принимать по 2 столовые ложки 3–4 раза в день перед едой при легкой форме диабета.- Смешать 0,5 л свежеприготовленного сока репчатого лука с 0,5 л 96 %-ного винного (медицинского) спирта. Принимать ежедневно по 1 столовой ложке 5 недель. Через 20 дней перерыва курс лечения можно повторить. Настойку хранить в бутылке из темного стекла.- Свежеприготовленный сок репчатого лука смешать на водяной бане с пчелиным медом в соотношении 1:1, остудить. Принимать по 2 чайные ложки 3–4 раза в день до еды длительное время.- 10 г сухой измельченной травы и корней одуванчика залить 1 стаканом воды, кипятить на слабом огне 10 минут, настаивать 30 минут, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день до еды.Другой способ приготовления: 25 г листьев одуванчика залить 2 стаканами кипятка, кипятить на слабом огне 5 минут, настаивать 2 часа, процедить. Принимать по 3 столовые ложки 3 раза в день после еды в начальных стадиях диабета.- 25 г сушеных ягод земляники залить 2 стаканами воды, кипятить в закрытой посуде 5 минут, настаивать 1 час. Принимать по 0,5 стакана 3–4 раза в день до еды при начальных стадиях сахарного диабета.- Сок свежих ягод лесной земляники принимают по 4–6 столовых ложек в день. Можно использовать сушеные ягоды или листья для приготовления настоя. Стакан настоя выпивают в течение дня.- 3 столовых ложки собранных весной во время набухания и высушенных почек березы залить 2 стаканами кипятка, настаивать б часов, процедить. Выпить в течение суток.- 1 столовую ложку собранных весной при набухании и высушенных в тени почек сирени заварить 1 л кипятка, настоять до остывания, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день до еды в начальной стадии сахарного диабета.- 20 г ягод ежевики залить 1 стаканом кипятка, кипятить в закрытой посуде 5–7 минут, настаивать 30–45 минут. Принимать по 0,5 стакана 3–4 раза в день после еды в начальных стадиях диабета.- Свежие плоды ежевики сизой рекомендуется употреблять в начальных стадиях сахарного диабета по 1 стакану через 1 час после завтрака ежедневно.- Листья черники, собранные в мае — июне, принимают в форме настоя по полстакана 4–5 раз в день до еды. Для этого 60 г измельченных листьев черники заварить 1 л кипятка, настаивать 30 минут, процедить. Пить как чай.- 1 столовую ложку сухих измельченных молодых листьев грецкого ореха залить 0,5 л кипяченой воды, кипятить на слабом огне 15 минут, настаивать 30–45 минут, процедить. Пить отвар по 0,5 стакана 3–4 раза в день.- Стакан промытого кипяченой водой неочищенного овса залить с вечера 1 л крутого кипятка, настаивать в закрытой посуде 12 часов, процедить. Выпить весь настой в течение дня в 3 приема.