Ученые показали, как коронавирус атакует организм человека

Он размножается не только в легких, но и в горле и кишечнике.Ученые из нескольких американских лабораторий опубликовали снимки, как новый коронавирус атакует клетки в организме инфицированных, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.По новым данным, SARS-CoV-2 присутствует и размножается не только в легких, но и в верхних дыхательных путях, а также в кишечнике человека. Как выяснилось, тестирование по вирусной РНК в мазке из горла эффективно уже в первые дни заболевания, когда симптомы почти себя не проявляют.Это отличает новый вирус от SARS-CoV, который вызвал вспышку тяжелого острого респираторного синдрома (атипичной пневмонии) в 2003 году.Обнаружить его в мазках верхних дыхательных путей удавалось далеко не всегда, а пик концентрации вирусной РНК наступал позже.Новый вирус, вероятно, активнее передается на ранних стадиях заболевания, когда симптомы больше напоминают инфекцию верхних дыхательных путей.К такому выводу пришли ученых из Германии и Великобритании под руководством Романа Вельфеля из Института микробиологии Бундесвера исследовала.