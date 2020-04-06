Если вас бросает в жар: 5 возможных причин

Тело бросает в жар – наверное, такое случалось с каждым. Сам по себе жар тела не является болезнью. В большинстве случаев жар является только ярко выраженным симптомом какого-либо заболевания.Повышение температуры, ощущение, будто все тело горит – такие симптомы свидетельствуют о реакции организма на раздражитель. Давайте рассмотрим 5 наиболее часто встречающихся причин жара и разберемся, как реагировать на них.1. Вегетативная дисфункцияСбой в системе, отвечающей за регулярное и стабильное функционирование всех органов и вообще всего организма. Жар тела во время приступов вегето-сосудистой дистонии вполне обычное дело. Вместе с тем у человека может наблюдаться приступы паники, тахикардия, повышенное давление и обильное потоотделение.Решение проблемыПричины вегетативной дисфункции кроются скорее в области психологии человека, поэтому определенных медикаментов для ее лечения попросту не существует. Методы терапии ВСД также слишком обширны, чтобы вместить их в одну статью. Единственным средством, доступным всем страдающим этим заболеванием, является дыхательная гимнастика. Основное упражнение выполняется так: вдох через нос на 4 счета с выпячиванием диафрагмы, задержка дыхания на 7 счетов и выдох на 9 с втягиванием живота. Упражнение помогает расслабиться, привести в норму дыхание и сердцебиение, а также уменьшить ощущение жара в теле.2. Нарушения терморегуляции организмаРасстройства терморегуляции - нарушения постоянства температуры тела, вызванные дисфункцией центральной нервной системы. При расстройствах ЦНС может бросать в жар в зависимости от температуры внешней среды, от количества пота, выделяемого организмом, от физических нагрузок и от общего физического состояния человека.Решение проблемыПринципы лечения гипертермического расстройства зависят от точного диагноза, поставленного специалистом. Чаще всего назначаются препараты, оказывающие влияние на ЦНС: пирроксан, альфа- и бета-адреноблокаторы, а также фентоламин. Нельзя пренебрегать и общеукрепляющей терапией: активным образом жизни, закаливанием, полноценным и сбалансированным питанием, соблюдением режима дня, употреблением витаминных комплексов.3. Период менопаузы у женщинВ этот период многих женщин часто бросает в жар. Особенно приливы жара ощущаются в ночное время суток. Как правило, такое явление происходит вследствие недостаточной выработки организмом женщины гормона эстрогена. Приливы жара могут сопровождаться головной болью, мигренью, нарушениями сна. Появляется раздражительность, наблюдается повышенное артериальное давление.Решение проблемыСдать анализы на определение гормонального фона. Принимать препараты, повышающие уровень эстрогенов. Диеты.4. Проблемы со щитовидкойУровень гормонов, производимых этим органом, влияет на работу всего организма. В частности, на работу нервной и сердечно-сосудистой системы. Частным случаем повышенной функции щитовидной железы является болезнь Грейвса. Болезнь характеризуется повышенной выработкой щитовидкой тиреоидных гормонов (гипертиреоз). При данном заболевании у человека часто возникает ощущение жара, даже если в помещении тепло, появляется сильная потливость.По наблюдениям специалистов существует наследственная предрасположенность к развитию гипертиреоза.Решение проблемыСдать анализ крови на нарушение работы щитовидной железы. Пройти обследование щитовидки на УЗИ. После постановки диагноза следовать предписаниям врача.5. Повышенное артериальное давлениеГипертония или гипертензия – перманентное или временное повышение артериального давления. Повышенное давление сопровождается резкими приступами жара во всем теле, одышкой, учащением сердцебиения, болями в области сердца. Повышенное давление часто является причиной инсульта.Решение проблемыСнизить давление можно препаратами быстрого действия: (нифедипин, каптоприл), капли фермадипин. Изменение образа жизни: бросаем курить, снижаем вес, уменьшаем потребление алкоголя, садимся на диету.А вообще, если вас часто бросает в жар, это говорит не о болезни какого-то отдельного органа, а о нарушении регуляции процессов в организме. Жар тела могут спровоцировать абсолютно разные заболевание, и в каждом отдельном случае все зависит от индивидуальной реакции организма на болезнь.