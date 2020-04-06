Пять продуктов, которые не опасны для фигуры
Яйца
Вне зависимости от вида блюда, яйца – естественный источник холина, который помогает сжигать жир.
Помидоры
Помидоры можно употреблять как в свежем, так и в вяленом виде. Из них можно сделать закуски, использовать для салата или в качестве соуса. В помидорах содержится много ликопина и бета-каротина, которые помогают справиться с излишками жира.
Арахисовое масло
Арахисовое масло – отличный источник белка. Кроме этого, в них полно мононенасыщенных жирных кислот и клетчатки, которая помогает снизить аппетит.
Бобовые
Бобовые – отличный источник клетчатки. Они медленно усваиваются организмом, богаты белком.
Горький шоколад
В горьком шоколаде присутствуют соединения одновременно полезные для сердца и желудка. Его употребление в умеренных количествах помогает сократить риск диабета и проблем с сердцем.
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