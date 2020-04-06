Пять продуктов, которые не опасны для фигуры

В связи с продлением режима самоизоляции, возникает вопрос, как сохранить фигуру и при этом питаться вкусно. Есть пятерка продуктов, которые вкусны, богаты витаминами и минералами, но не большим количество калорий.ЯйцаВне зависимости от вида блюда, яйца – естественный источник холина, который помогает сжигать жир.ПомидорыПомидоры можно употреблять как в свежем, так и в вяленом виде. Из них можно сделать закуски, использовать для салата или в качестве соуса. В помидорах содержится много ликопина и бета-каротина, которые помогают справиться с излишками жира.Арахисовое маслоАрахисовое масло – отличный источник белка. Кроме этого, в них полно мононенасыщенных жирных кислот и клетчатки, которая помогает снизить аппетит.БобовыеБобовые – отличный источник клетчатки. Они медленно усваиваются организмом, богаты белком.Горький шоколадВ горьком шоколаде присутствуют соединения одновременно полезные для сердца и желудка. Его употребление в умеренных количествах помогает сократить риск диабета и проблем с сердцем.