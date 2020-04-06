Лучшие продукты питания при анемии

Существуют различные формы анемии, но чаще всего она связана с дефицитом железа в организме. Поэтому жертвам анемии необходимо употреблять 150-200 мг железа ежедневно.Листовые овощи. Зеленые листовые овощи вроде шпината, брюссельской капусты, брокколи и тому подобных продуктов являются одними из лучших источников пищевого железа.Мясо и курица. Все мясные и куриные продукты также содержат много железа. Особенно такие виды мяса, как печень, сердце, почки и язык. Печень считается наиболее популярной разновидностью мясных продуктов, поскольку она ещё и содержит фолаты.Морепродукты. К ним относятся креветки, устрицы, крабы, и тому подобное. Все они содержат гемовое железо. Оно есть и во всех видах рыбы, но некоторые особенно богаты железом. Нам нужно выбирать жирную рыбу вроде сардин и форели.Бобовые. Любители вегетарианского образа жизни должны добавлять в рацион больше бобов - фасоль, нут, соевые бобы, черноглазый горох, фасоль пинто и черные бобы. Это великолепный источник железа.Орехи и семечки. И в них железа предостаточно. Употребляйте тыквенные семечки, кешью, фисташки, арахис, грецкие орехи и семена подсолнечника. Это повышает показатели железа, пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)