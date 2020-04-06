Названы 5 способных довести до геморроя продуктов

Некоторые продукты в процессе переваривания долго продвигаются по кишечнику, затвердевают, что способствует появлению сосудистых сплетений, геморроя.Как сообщает MedikForum.ru, в условиях самоизоляции важно придерживаться рациона, способствующего хорошему пищеварению. Медики предупреждают, что употребление определенных продуктов может провоцировать рост геморроидальных сплетений, либо раздражать, усиливая воспаление в уже имеющихся узлах.Продукты, способные довести до возникновения геморроя, были названы изданию «Аргументы и факты» врачом-колопроктологом Клиники колопроктологии Сеченовского Университета, кандидатом медицинских наук, учредителем Российского общества колоректальных хирургов Инной Тулиной.По словам специалиста, такие продукты долго продвигаются по кишечнику, теряя воду и затвердевая. Таким образом при дефекации человеку приходится тужиться, что автоматически увеличивает риск геморроидальных узлов.К такой проблеме, в частности, ведет регулярные мучные продукты в меню. В изделиях из муки мало воды, и при переваривании из них формируется очень твердый кал, пояснила Тулина.Также среди названных продуктов – картофель. Он содержит много крахмала, достаточно медленно переваривается, приводит к появлению твердого объемного стула, увеличивающего нагрузку кишечника.Врач не советует есть на регулярной основе и продукты, богатые белком, насыщенные специями, а также алкоголь: все это – пища, способная довести до воспаления внутренних геморроидальных узлов.