Диетолог рассказала, как похудеть на самоизоляции

Контроль режима и рациона питания поможет скинуть от трех до шести килограммов за один месяц. Об этом рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Светлана Исакова. Она рекомендовала использовать формулу для расчета потребления калорий Харриса — Бенедикта. Эта формула подразумевает, что дневное потребление калорий должно быть меньше, чем расход калорий."Разброс калорийности ежедневного рациона может отличаться в большую или меньшую сторону даже у одного человека. К примеру, в воскресенье, когда мы отдыхаем и спим подольше, потребление калорий минимальное — примерно 1400-1700 килокалорий", - пояснила Исакова."В пределах 1200 килокалорий можно составить удивительно вкусный и насыщенный рацион с пятиразовым питанием — с первым, вторым, третьим блюдом и компотом, причем в меню могут быть молочные каши, творог, мясо и даже бутерброд", - добавила диетолог."Достаточно дать чуть больше физической нагрузки и уменьшить содержание жира и быстрых углеводов в рационе — отказаться от колбасы, майонеза, блюд с жирными соусами, бургеров, жареной картошки, конфет и сдобы", - рекомендовала специалист.