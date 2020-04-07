Лучшие народные средства при воспалении печени

Воспаление печени – это заболевание, которое приводит к поражению ткани органа и нарушению его функционирования. Встречается оно как у мужчин, так и у женщин.Различают несколько видов воспалительных процессов в печени: паразитарные (эхинококкоз), стеатоз, цирроз, гепатит и другие. Главная задача – обнаружить причины и понять клинику воспаления, поскольку от этого зависит дальнейшее лечение.Определить наличие проблемы с печенью можно в домашних условиях. Первые признаки: тошнота, боли и тяжесть в правом подреберье, изжога и горечь во рту. При чихании, кашле или же надавливании на область правого подреберья боль усиливается.При остром воспалении печени симптомы могут быть следующие:Общая слабость организма.Повышенная температура.Проявление признаков желтухи (кожные покровы и склер имеют желтый оттенок).Боли в области печени.Тошнота, рвота.Светлый кал и темная моча.Увеличение селезенки.Этот период обычно длится 2–4 недели, но в некоторых ситуациях продолжается до 2 месяцев. При совокупности нескольких симптомов из вышеуказанных нужно немедленно обратиться к медицинскому специалисту.При воспалении печени, если нет противопоказаний можно использовать натуральные средства для улучшения состояния.Рецепт 1Березовый сок – его нужно пить по 0,5 л в день.Рецепт 2Настой цветов бессмертника (1 сл. ложка сырья на стакан кипятка, настаивать полчаса) употребляйте 2-3 раза в день по полстакана за полчаса до еды.Рецепт 3Пейте настой из листьев и стеблей лесной земляники (1 сл. ложка сырья на стакан кипятка, настаивать полчаса) употребляйте 2-3 раза в день по полстакана за полчаса до еды.Рецепт 4Делайте обертывание: смочите перед сном простыню в воде комнатной температуры, выжмите и обернитесь от подмышек до колен, не выше и не ниже. Затем лягте в постель, накройтесь очень теплыми одеялами и так лежите час-полтора. спокойно и по возможности не разговаривая. Потом вытрите тело, наденьте сухое белье и спите.Рецепт 5Натрите на терке 4 ст. ложки хрена, смешайте с 1 стаканом молока, сильно нагрейте, но не кипятите, дайте настояться на плите минут пять, потом процедите и пейте понемногу. Так несколько дней.Рецепт 6Смешайте 3 части цветков ноготков и по 4 части корня цикория и корня одуванчика. 3 ст. ложки сбора с вечера положите в термос и залейте 2 стаканами кипятка. Утром процедите. Принимайте по 100 мл 4 раза в день за 30 мин до еды.Рецепт 7Смешайте 3 части травы чистотела и по 4 части плодов шиповника и кукурузных рылец. 2 ст. ложки сбора с вечера положите в термос и залейте 2 стаканами кипятка. Утром процедите. Принимайте по 100 мл 4 раза в день за 30 мин до еды.Рецепт 8Смешайте по 3 части травы тысячелистника и листьев мяты и 4 части травы зверобоя. 2 ст. ложки сбора с вечера положите в термос и залейте 2 стаканами кипятка. Утром процедите. Принимайте по 100 мл 4 раза в день за 30 мин до еды.Рецепт 9Смешайте по 3 части травы полыни горькой и листьев бессмертника и 4 части травы дымянки. 2 ст. ложки сбора с вечера положите в термос и залейте 2 стаканами кипятка. Утром процедите. Принимайте по 100 мл 4 раза в день за 30 мин до еды.Рецепт 10Смешайте в равных долях траву шалфея и пустырника, корень одуванчика, цикория и пиона. 3 ст. ложки сбора положите в эмалированную кастрюлю и залейте 3 стаканами холодной воды. Поставьте на медленный огонь и пусть кипит под закрытой крышкой 30 мин. Снимите с огня, дайте настояться 30 мин, процедите. Выпейте в течение дня при увеличении печени.Рецепт 11Смешайте по 4 части корня пырея, травы подмаренника, цветов ромашки, листьев и цветков будры, 3 части травы чистотела. 2 ст. ложки сбора с вечера положите в термос и залейте 2 стаканами кипятка. Утром процедите, разделите на 4 приема. Выпейте в течение дня.Рецепт 12Смешайте по 4 части цветков и листьев будры и корня пырея и 3 части травы подмаренника. 3 ст. ложки сбора с вечера положите в термос и залейте 3 стаканами кипятка. Утром процедите, принимайте по 150 мл 4 раза в день.