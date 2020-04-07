5 натуральных средств от кожной аллергии

Кожная аллергия — одна из наиболее часто встречающихся в мире проблем с кожей. Особенно перед ней уязвимы люди, имеющие чувствительную кожу, и им могут помочь натуральные средств.Листья нима. В Индии и других тёплых странах это распространённое снадобье от проблем с кожей. Добавьте несколько листьев в ванну с водой, дайте пару часов настояться, а затем принимайте ванну.Овес. Овсяные хлопья обладают уникальными противовоспалительными свойствами. На их основе лучше сделать экстракт, который можно добавлять в ванну или наносить на лицо.Алоэ вера. Поможет избавиться от зуда. Наносите свежий гель Алоэ вера на проблемные зоны кожи, а через полчаса смывайте теплой водой.Пищевая сода. Помогает восстанавливать кислотно-щелочной баланс кожи, смягчать её, бороться с сыпью и зудом. Некоторое количество пищевой соды смешайте с водой, полученную пасту наносите на кожу, оставляйте на 15 минут и смывайте холодной водой.Яблочный уксус. Его можно наносить с помощью ватного тампона прямо на проблемные зоны кожи. Очень эффективное натуральное средство.