Какие продукты необходимы организму при дефиците железа
В течение месяца женщины теряют железа вдвое больше, чем мужчины. Железо являетя жизненно важным элементом для организма. Оно входит не только в состав гемоглобина, но и в состав протоплазмы всех клеток. Железо также содержится в цитохромах (сложные белки, относящиеся к классу хромопротеидов), участвующих в процессах тканевого дыхания.
В то же время избыток железа в организме может привести к дефициту меди, цинка, хрома и кальция, а также к избытку кобальта.
Прием витамина D стимулирует всасывание кальция в кишечнике. А поскольку кальций и железо конкурируют за всасываемость, значительный дополнительный прием витамина D может привести к дефициту железа.
Признаки отравления железом: рвота, диарея (иногда с кровью), падение артериального давления, паралич ЦНС и воспаление почек. При лечении железом могут развиться запоры, так как железо связывает сероводород, что ослабляет моторику кишечника. При недостатке железа в организме развивается железодефицитная анемия (малокровие).
Если вы употребляете специальные препараты для лечения анемии на основе железа, необходимо контролировать уровень гемоглобина в крови. Но лучше всего попробовать нормализовать уровень железа с помощью коррекции рациона питания.
Продукты, богатые железом
Гранатовый сок
Гранатовый сок в лидерах по содержанию железа, при этом стоит отметить, что этот напиток не только увеличивает содержание гемоглобина в крови, но и не повышает при этом уровень сахара.
Кроме того, гранатовый сок укрепляет иммунитет, способствует улучшению свертываемости крови и улучшает работу сердечнососудистой системы. Не зря его рекомендуют в качестве общеукрепляющего средства при восстановление после тяжелых заболеваний, операций, истощении, а также это любимый напиток доноров!
Чеснок
Чеснок – еще один незаменимый продукт для восполнения запасов железа в организме. Постарайтесь употреблять его в сыром виде по пару зубчиков в день. Можно также сделать чесночную настойку. Для этого следует почистить и помыть триста граммов чеснока, залить его одним литром спирта в темной стеклянной емкости и оставить настаиваться в темном прохладном месте около трех недель. Употреблять настойку следует по одной чайной ложке ежедневно, разбавив средство в 0,5 стакана воды.
Также можно употреблять чеснок с медом по одной ложке каждый день перед сном.
Свекла
Свекла содержанию железа среди овощей уступает первенство только чесноку. Для пополнения запасов железа полезен как свекольный сок, так и сырая и запеченная свекла.
Бобовые
Еще один чемпион по содержанию железа среди растительных продуктов — бобовые, а в особенности — фасоль. Полезно сочетать фасоль с овощами и зеленью, богатыми витамином С, тогда полезные вещества, содержащиеся в ней, лучше усвоятся.
Мясо
Против фактов не поспоришь, врачи по прежнему утверждают, что большую часть железа мы можем почерпнуть все-таки из животной пищи.
Красное мясо, в частности, говядина — самый богатый источник быстроусвояемого железа. Всем, кто употребляет мясо, для поддержания нормального количества железа в крови проще всего будет налегать на стейки и рагу.
Печень
Печень, так же, как и мясо, является богатым источником гемоглобина — часто именно этот продукт врачи советуют включать в рацион своим при анемии. Она хорошо усваивается организмом и известна небольшим содержанием жира, низкой калорийностью и насыщенностью различными витаминами, аминокислотами и микроэлементами.
Гречка
гречневая крупа — популярный в нашей стране низкоуглеводный продукт, богатый полезными кислотами, витаминами и, конечно же, железом. Гречка стимулирует кроветворение, повышает иммунитет организма и увеличивает общую выносливость. Чтобы избавиться от возможных проблем, вызванных дефицитом железа, обязательно включайте гречку в свой рацион.
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