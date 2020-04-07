Чего нельзя делать при промывании носа

Промывание носа считается одной из важнейших мер профилактики коронавирусной инфекции.

И казалось бы, что может быть проще. Однако, есть некоторые ошибки, которые многие люди совершают.

Самая распространенная ошибка - промывание носа ,когда он заложен.

Это может спровоцировать или усугубить воспаление. Правильным будет сначала воспользоваться сосудосуживающими каплями, а когда они подействуют промыть носовые пазухи.

Также нельзя запрокидывать и поворачивать голову.

Эта манипуляция скорее всего приведет к затеканию раствора в слуховую трубу и, как результат, к отиту. Правильно немного наклонять голову вниз, а затем с помощью шприца ввести 10 мл раствора в нос.

Третья ошибка — резкое и усиленное отсмаркивание.

Такое действие повышает внутричерепное давление и может привести к кровотечению.
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