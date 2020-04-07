Чего нельзя делать при промывании носа

Промывание носа считается одной из важнейших мер профилактики коронавирусной инфекции.И казалось бы, что может быть проще. Однако, есть некоторые ошибки, которые многие люди совершают.Самая распространенная ошибка - промывание носа ,когда он заложен.Это может спровоцировать или усугубить воспаление. Правильным будет сначала воспользоваться сосудосуживающими каплями, а когда они подействуют промыть носовые пазухи.Также нельзя запрокидывать и поворачивать голову.Эта манипуляция скорее всего приведет к затеканию раствора в слуховую трубу и, как результат, к отиту. Правильно немного наклонять голову вниз, а затем с помощью шприца ввести 10 мл раствора в нос.Третья ошибка — резкое и усиленное отсмаркивание.Такое действие повышает внутричерепное давление и может привести к кровотечению.