Почему овсянка - лучший завтрак? Плюс идеи для полезных добавок в утреннюю кашу

Цельнозерноввая овсянка предлагает многочисленные преимущества для здоровья при регулярном потреблении в рамках сбалансированной диеты. Особенно каша хороша на завтрак - дает энергию и надолго сохраняет сытость. Вот некоторые из преимуществ для здоровья.Овес содержит витамины и минералы. Богат железом, фосфором, тиамином (витамин группы B, который помогает предотвратить разрушение нервных клеток), цинк, необходимый для обмена веществ и иммунной системы.Помогает похудеть. Употребление в пищу овсянки на завтрак обуздывает голод и аппетит в конце дня. При смешивании с водой растворимое волокно в овсяной муке создает "материал", который может часами сидеть в желудке, вызывая ощущение сытости - у вас меньше шансов переесть. Контроль над аппетитом может помочь вам сбросить вес или поддерживать его здоровым.Поможет стабилизировать уровень сахара в крови. Овсянка является хорошим источником растворимого волокна бета-глюкана - оно помогает инсулину регулировать уровень сахара в крови. Если продукт употребляется без добавления сахара, то он особенно полезен для людей с диабетом 2 типа. Адекватное потребление бета-глюкана значительно снижает уровень холестерина.Предотвращает расстройства пищеварения. Поскольку овес богат клетчаткой, он может помочь уменьшить запор и способствовать здоровому опорожнению кишечника.3 вкусные и полезные добавки к овсянкеСемена льна и груши. Вы обогатите свой завтрак белком, клетчаткой, железом, кальцием, витамином С.Грецкие орехи и цедра лимона. Завтрак станет источником омега-3 жирных кислот, приобретет освежающий вкус и менее вязкую текстуру.Жареные семечки и корица. Обжарка усилит ореховый вкус семечек, а корица сделает завтрак удивительно ароматным.