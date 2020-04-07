Правильное питание при изжоге

В том случае, если симптомы изжоги проявляются очень часто, следует наладить питание: питаться каждый день в одно и то же время, а также исключить продукты, провоцирующие изжогу.Основные принципы диеты при изжогеДиета при изжоге включает в свой рацион продукты, способные быстро «охладить» желудок и пищевод. Если вас периодически мучает изжога и вы хотите избавиться от этого неприятного чувства, придерживайтесь следующих правил специальной диеты:Одно из самых важных правил – питайтесь небольшими порциями. Из-за большого объема пищи, поступившего за один раз, вырабатывается большое количество желудочного сока.Ешьте часто, по 5-8 раз за день. Питание, построенное таким образом, поможет также избавиться и от запоров.Ешьте медленно, как следует пережевывайте пищу. Один прием еды должен составлять не менее 20 минут.Не ешьте за 2-3 часа до сна.Исключите из рациона продукты, которые могут спровоцировать появление изжоги, и замените их рекомендованными диетой.Основой рациона должны стать продукты, не способные вызвать неприятные симптомы.Напитки и блюда должны быть теплыми.Есть такие продукты, которые снижают количество желудочной кислоты, а есть, которые, наоборот, стимулируют ее повышенную выработку.Разрешенные продуктыИтак, перечисленные продукты – основа рациона для людей, страдающих приступами изжоги:- сладкие фрукты и ягоды (яблоки, бананы, арбуз);- овощи (свекла, картофель, морковь, зеленый горошек, цветная капуста, тыква, кабачки, свежие огурцы);- молочная продукция (обезжиренная сметана, козий сыр);- куриная грудка без кожицы, постная говядина, рыба;- вареные яйца, паровой омлет;- белый, цельнозерновой, кукурузный хлеб;- белый, коричневый рис;- минеральная вода, отвар из корня горечавки и вяза, слабый чай со сливками или молоком;- оливковое, подсолнечное масло.Запрещенные продуктыНа время диеты следующие продукты придется исключить:- цитрусовые фрукты;- овощи: сырой репчатый лук, картофель-фри;- молочная продукция: творог, жирная сметана, также желательно исключить молочные коктейли и мороженое;- чай, кофе, вино, цитрусовые соки, клюквенный и томатный сок;- приправы, острые соусы;- газированные и крепкие алкогольные напитки;- жирные, жареные, острые блюда.Меню диеты на неделюПонедельникЗавтрак: тарелка овсяной каши, чашка некрепкого чая с молоком, 2 сухарика.Каши для диетыВторой завтрак: 1 сладкое яблоко.Обед: миска салата из свежих овощей, кусочек отварного куриного филе, чашка ягодного компота.Полдник: 2 сухарика, чашка слабого чая со сливками.Ужин: миска фруктового салата из яблок, банана, груши, стакан обезжиренного кефира.ВторникЗавтрак: тарелка гречневой каши, бутерброд из подсушенного хлеба с подсолнечным маслом, чашка чая с молоком.Второй завтрак: 1 банан.Обед: тарелка овощного супа, 150 г куриной грудки, тушеной с овощами, стакан компота.Полдник: чашка яблочного киселя.Ужин: тарелка манной каши на молоке, стакан воды.СредаЗавтрак: тарелка рисовой каши, чашка некрепкого чая с молоком.Второй завтрак: 2 сухарика, стакан киселя.Обед: 150 г картофельного пюре, 2 куриных котлеты, приготовленных на пару, стакан яблочного компота.Полдник: 1 банан.Ужин: миска овощного салата, кусочек рыбы, приготовленной на пару, стакан компота.ЧетвергЗавтрак: миска фруктового салата, стакан минеральной воды.Второй завтрак: 2 сухарика, стакан компота.Обед: тарелка супа-пюре из картошки и кабачков, стакан чая с молоком.Полдник: одно яблоко, запеченное с медом.Ужин: тарелка овсяной каши, стакан компота.ПятницаЗавтрак: тарелка манной каши, чашка чая с молоком, 2 сухарика.Второй завтрак: ягодный мусс, стакан минеральной воды.Обед: тарелка овощного супа, 2 кусочка цельнозернового хлеба, стакан компота.Полдник: 1 банан.Ужин: 2 кусочка рыбного филе на пару со свежими овощами, стакан компота.СубботаЗавтрак: омлет на пару, салат из свежих овощей, стакан минеральной воды.Второй завтрак: 2 сухарика, стакан киселя из ягод.Обед: молочный манный суп, 2 ст.л. кабачковой икры.Полдник: чашка некрепкого чая с молоком, 1 зефир.Ужин: тарелка риса, 3 ломтика разрешенного сыра, стакан компота.ВоскресениеЗавтрак: тарелка жидкой овсяной каши на молоке, чашка некрепкого чая, 2 сухарика.Второй завтрак: 200 гр. пюре из бананов и яблок.Обед: 150 г картофельного пюре, 2 паровые рыбные котлеты, стакан компота.Полдник: стакан яблочного киселя, кусочек подсушенного бисквита.Ужин: миска овощного салата, кусочек отварного куриного филе, стакан компота.