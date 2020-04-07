4 способа борьбы с обвисшей кожей после потери веса

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Многие люди, теряющие значительное количество веса, остаются с не эстетичной, разрушающей уверенность, обвисшей кожей. Есть ли способ избавиться от этого? Да, но приготовьтесь к борьбе.1. Попробуйте крем с ретиноломРетинол - производное соединение витамина А, которое помогает противостоять эффектам старения и повреждения от солнца. Поскольку ретинол способствует выработке коллагена, он может помочь укрепить обвисшую кожу после потери веса. Имейте в виду, что он не сработает бвстро, и не является чудодейственным средством.2. Мышечный тонус имеет значениеТрудно работать со значительным количеством обвисшей кожи, но регулярные тренировки с отягощениями помогут улучшить тонус мышц. Это заполнит часть пустого пространства, оставленного потерей веса, и хотя это подтягивает в буквальном смысле, тренировки могут уменьшить появление обвисшейкожи, если вы еще в процессе похудения. Это особенно верно для людей, у которых нет большого количества лишних кожных складок. Постепенно наращивать тренировочный режим, увеличивая мышечную массу.3. КоллагенНет достаточно данных, позволяющих предположить, что коллагеновые добавки помогут укрепить кожу после значительной потери веса, но этот вариант можно с врачом. Коллаген и пептиды коллагена особенно помогут тем, кто страдает не столько от обвисшей кожи, сколько от дряблости.4. Посмотрите на контурную пластическую хирургиюХирургия контуров тела - "Святой Грааль" для людей, которые потеряли много веса и имеют дело с серьезной избыточной кожей, которую ни один другой подход не смог подтянуть. Исследование показало, что более 60 процентов людей, страдающих от избытка кожи после бариатрической хирургии, хотели сделать контурную операцию.Это дорого, но «кожные операции» после потери веса могут избавить от лишней складок на руках (брахиопластика), животе (подтяжка живота / брюшная пластика), спине и груди, и даже бедрах и ягодицах. Несмотря на травматичность и длительный восстановительный период, операции по удалению обвисшей кожи популярны так как серьезно влияют на качество жизни.