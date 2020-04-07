Опасность для поджелудочной: продукты, которые могут вызвать панкреатит

Увлечение слишком жирной или сладкой пищей рано или поздно приведет к воспалительным заболеваниям поджелудочной железы. Хуже всего поджелудочная переносит газированные напитки, жирные блюда, сладости, кофе и пряности, пишет health info.Газированные напиткиПузырьки газа наносят большой вред органам пищеварения. Они раздражают стенки пищеварительного тракта, способствуя развитию гастрита и панкреатита. Самыми опасными считаются сладкие газированные напитки, поскольку, кроме углекислого газа, они также содержат подсластители, ароматизаторы и консерванты, способствующие развитию воспалительных процессов в органах ЖКТ.Жирные блюда и мороженоеФастфуд, полуфабрикаты и мороженное – это продукты, сочетающие в себе "убийственные" дозы простых углеводов и жиров. Конечно, если вы съедаете по стаканчику мороженого 1-2 раза в неделю, то вашему организму это не угрожает. Но если нездоровая пища превалирует в вашем рационе питания, то проблем не избежать.Пресыщенная жиром пища очень вредна для чувствительной поджелудочной железы. Такая еда принуждает организм работать на износ, раздражая не только поджелудочную железу, но и печень.Сладости и шоколадКак известно, в поджелудочной железе вырабатывается гормон инсулин. Он необходим для того чтобы клетки организма могли питаться глюкозой. Чем больше глюкозы попадает в кровоток, тем больше инсулина будет вырабатывать поджелудочная.Соответственно, если вы будете употреблять много шоколада и сладостей, то поджелудочная железа постоянно будет под напряжением. Изначально под такой нагрузкой развивается воспалительный процесс, однако затем железа просто не в состоянии будет вырабатывать гормон в нужном количестве.КофеЛюбителям кофе стоит быть предельно осторожным с этим напитком. На самом деле, этот напиток не такой уж и вредный, как о нем пишут. Правда, если соблюдать меру – не более 2 чашек заварного кофе.Чрезмерное употребление этого напитка приводит к усиленной продукции пищеварительных ферментов, разрушающих стенки органов, в том числе и поджелудочной железы. Особенно вреден кофе натощак.Острые специи и пряностиПоджелудочная железа очень не любит острые блюда, специи и пряности. Вещества, входящие в эти продукты, раздражают слизистую оболочку железы, способствуя развитию острых воспалительных процессов.