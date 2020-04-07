Чрезмерное потребление соли негативно сказывается на иммунитете
Исследование было представлено Университетской клиникой Бонны. Ученые провели эксперимент сначала на мышах. Группе животных предлагалась диета с высоким содержанием соли. В результате грызуны стали восприимчивее к инфекциям бактериального типа.
Когда к исследованию присоединились добровольцы, ученые обнаружили, что группа употреблявшая шесть грамм соли (при норме в пять грамм) демонстрировала выраженный иммунодефицит. С результатами можно ознакомиться в журнале Science Translational Medicine.
«Нам впервые удалось продемонстрировать, что потребление соли сверх меры негативно влияет на иммунную систему», — прокомментировал результаты доктор Кристиан Куртс из Института экспериментальной иммунологии при Боннском университете.
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