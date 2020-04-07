Простой способ очистить организм от токсинов и сбросить 5 кг. за месяц

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Предлагаемый рецепт полезного и простого завтрака избавит вас от запоров и метеоризма, очистит кишечник, поможет сжечь лишний жир, а также поспособствует выведению токсинов. Вы можете потерять от 3 до 5 кг лишнего веса, если будете есть данное средство по утрам в качестве завтрака в течение месяца.Кроме того, продукты, входящие в состав завтрака, очень полезны для здоровья волос, кожи и ногтей, и, что очень важно, способствуют омоложению организма и улучшению общего самочувствия!Ингредиенты:- овсянка — 3 ст.л.;- нежирный йогурт — 1 стакан;- порошок какао — 1 ч.л.;- молотые семена льна — 1,5 ч.л.;- 5-7 штук свежих слив.ПриготовлениеЗалейте сливы около 100 мл горячей воды и оставьте на 10 минут. В другой емкости хорошо смешайте овсяные хлопья, какао и льняное семя. Затем залейте смесь обезжиренным йогуртом и перемешайте. Порежьте бланшированные в горячей воде сливы маленькими кусочками и добавьте их в смесь. Затем взбейте все ингредиенты с помощью блендера. Поставьте чудо-средство в холодильник на ночь, а утром съешьте его на завтрак.