Простой способ очистить организм от токсинов и сбросить 5 кг. за месяц
Кроме того, продукты, входящие в состав завтрака, очень полезны для здоровья волос, кожи и ногтей, и, что очень важно, способствуют омоложению организма и улучшению общего самочувствия!
Ингредиенты:
- овсянка — 3 ст.л.;
- нежирный йогурт — 1 стакан;
- порошок какао — 1 ч.л.;
- молотые семена льна — 1,5 ч.л.;
- 5-7 штук свежих слив.
Приготовление
Залейте сливы около 100 мл горячей воды и оставьте на 10 минут. В другой емкости хорошо смешайте овсяные хлопья, какао и льняное семя. Затем залейте смесь обезжиренным йогуртом и перемешайте. Порежьте бланшированные в горячей воде сливы маленькими кусочками и добавьте их в смесь. Затем взбейте все ингредиенты с помощью блендера. Поставьте чудо-средство в холодильник на ночь, а утром съешьте его на завтрак.
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