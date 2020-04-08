Проктолог Абрицова назвала способы справиться с запором в период самоизоляции

Большому количеству россиян в период самоизоляции грозит проблема запора из-за неправильного питания и малоподвижности. Об этом рассказала кандидат медицинских наук проктолог Марьяна Абрицова, которая также назвала способы справиться с ней.Как сообщает MedikForum.ru, неприятное явление «запертого» кишечника уже становится поводом для жалоб на здоровье в период самоизоляции. По словам проктолога, прямым путем к развитию запоров становится образ жизни, в котором малоподвижность сочетается с нездоровым рационом. Люди едят мучное, сладкое, употребляют алкоголь, много времени проводят на диване – все это в период самоизоляции способствует проблемам с пищеварительной системой.Называя способы справиться с запором, Абрецова порекомендовала сократить количество жирного и сладкого в рационе, есть больше овощей, свежих салатов, зелени, сухофруктов, пить больше воды.Если у человека уже проявляются признаки запора, следует отказаться от алкоголя, фруктов, газировки, черного чая, кофе.Кроме того, необходимо выполнять физические упражнения, это улучшает перистальтику кишечника, – назвала еще один способ врач.