4 действенных рецепта чая при простуде

Данные рецепты потогонных чаев хорошо помогают при простудных заболеваниях и гриппе.Рецепт 1Смешать в равных пропорциях сушеные плоды малины и соцветия липы. Две столовые ложки смеси заварить 2 стаканами кипятка, настаивать 5 мин, выпить все в горячем виде и лечь в постель.Рецепт 2Смешать по 1 части сушеных цветков ромашки, липы, бузины черной, сушеных листьев мяты перечной. Одну столовую ложку смеси заварить 1 стаканом кипятка, настаивать 30–40 мин, процедить. Принимать в день 2–3 стакана горячего настоя.Рецепт 3Ромашка аптечная (цветки), липа сердцевидная (цветки), мята перечная (листья) – по 1 части. Принимают в виде горячего настоя по 1–2 стакана 2–3 раза в день.Рецепт 4Липа сердцевидная (цветки) и малина обыкновенная (ягоды) – по 1 части. Принимают в виде горячего отвара по 1 стакану на ночь в качестве потогонного средства.