Опубликован самый простой способ сжечь калории

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Сжигать калории можно и приятными способами, причём без физических нагрузок и упражнений. Один из самых простых способов рассказали ученые из британского Университета Лафборо. Чтобы ускорить процесс жиросжигания и стать стройнее нужно принять ванную.Приём горячей ванны сжигает столько же калорий, сколько и 30-минутная прогулка на свежем воздухе. Это происходит из-за повышенных температур."Благодаря достаточно высокой температуре воды ванна улучшает процесс кровообращения, ускоряет циркуляцию крови, разгоняя кровь по сосудам. В результате клетки получают больше кислорода, улучшается кровоснабжение конечностей, - это особенно важно тем, у кого сидячая работа", - утверждают исследователи.Примечательно, что люди, регулярно принимающие горячую ванну перед сном, засыпают намного быстрее, а сон их более качественный.