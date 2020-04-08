Целительный настой, который поможет при дефиците йода в организме
Дефицит йода наиболее тесно связан с появлением зоба – так называется увеличение щитовидной железы. Щитовидная железа не может нормально работать без йода, ведь он входит в состав гормонов железы. Эти гормоны осуществляют важную функцию в жизнедеятельности нашего организма. Они регулируют обмен веществ, работу сердечнососудистой системы, желудочно-кишечного тракта, психическую и половую деятельность. Гормоны щитовидной железы необходимы для нормального развития плода во время беременности, формирования головного мозга у ребенка, для роста и хорошего умственного и физического развития детей.
Недостаток гормонов щитовидной железы влечет за собой отставание в умственном развитии ребенка, низкий иммунитет и неуспеваемость в школе. Для выработки этих гормонов человеку необходим йод, который должен поступать в организм с пищей и водой.
Для восполнения дефицита йода в организме полезно принимать травяной настой по следующему рецепту.
Настой для восполнения дефицита йода в организме
Требуется: по 1 ст.л. корневищ и побегов спаржи лекарственной, семян льна посевного, листьев мяты перечной, по 2 ст.л. плодов боярышника кроваво-красного, плодов шиповника коричневого, травы чабреца, по 3 ст.л. листьев крапивы двудомной, пустырника пятилопастого, 4 ст.л. листьев черники обыкновенной, 1,5 л воды.
Растения измельчить и перемешать. 4 ст.л сбора залить кипятком, плотно закрыть емкость и настоять 4-5 часов.
Принимать приготовленное средство по 0,5 стакана 4 раза в день до еды в течение 3 недель при дефиците йода в организме.
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