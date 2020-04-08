Лечебные смеси из сушеных яблок оздоравливают сердце и укрепляют иммунитет
Большое количество витамина С и железа позволяет использовать плоды для лечения анемии и укрепления иммунитета.
Йода яблоки содержат в 8 раз больше, чем бананы, и в 13 раз больше, чем апельсины, поэтому их используют для профилактики болезней щитовидной железы.
Яблоки понижают давление и помогают при тромбофлебите.
Яблоки обладают мочегонным, желчегонным и слабительным эффектом. Они незаменимы при лечении воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта, помогают бороться с дисбактериозом, показаны беременным и пожилым людям.
Полезные плоды хорошо влияют на нервную систему, работу памяти и интеллектуальные способности.
Сушеные яблоки сохраняют полезные свойства, они содержит много таких веществ и витаминов, на которые не влияют термическая обработка и высокие температуры.
Три витаминных смеси для оздоровления и укрепления иммунитета
Смесь для профилактики сердечных заболеваний
Взять по 300 г кураги, чернослива, инжира, сушеных яблок, орехов и 100 г меда. Сухофрукты промыть, курагу и чернослив замочить в 100 мл воды на 1 час.
Затем фрукты отжать, добавить орехи и мед. Взбить в миксере до получения однородной пасты.
Принимать 2 раза в день по 1 чайной ложке. Применять в течение 1 месяца.
При необходимости повторить курс.
Витаминная смесь из сушеных яблок и сухофруктов
Взять в равном количестве сушеные яблоки, изюм, чернослив, курагу, очищенные грецкие орехи.
Промыть, высушить. Нарезать 1 лимон с кожурой.
Пропустить сухофрукты и лимон через мясорубку. Добавить 4 столовые ложки меда. Перемешать.
Сложить в отдельную посуду.
Употреблять по 1 чайной ложке 2 раза в день после еды. Применять в течение 1 месяца.
При необходимости повторить курс. Прием витаминной смеси рекомендуется для снятия астенического синдрома, общего синдрома усталости.
Греческая смесь из сухофруктов
300 г сушеных яблок, 300 г кураги, 300 г чернослива, 300 г инжира замочить на 30 минут, промыть, отжать.
Добавить 300 г молотых грецких орехов и 100 г меда.
Взбить в миксере до образования однородной субстанции.
Принимать 1 раз в день по 1 чайной ложке. Курс лечения – месяц. Данное средство полезно при авитаминозах, анемии, проблемах в сердцем, щитовидной железой.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
http://healthinfo.ua - Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий