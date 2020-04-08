Лечебные смеси из сушеных яблок оздоравливают сердце и укрепляют иммунитет

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Яблоки – универсальный фрукт для нашей местности. Яблоки богаты сахарами, клетчаткой, железом, кальцием, калием, натрием, фосфором, йодом, серой, медью, молибденом и другими незаменимыми микроэлементами. Флавоноиды и фитонциды обусловили противовоспалительное действие яблок.Большое количество витамина С и железа позволяет использовать плоды для лечения анемии и укрепления иммунитета.Йода яблоки содержат в 8 раз больше, чем бананы, и в 13 раз больше, чем апельсины, поэтому их используют для профилактики болезней щитовидной железы.Яблоки понижают давление и помогают при тромбофлебите.Яблоки обладают мочегонным, желчегонным и слабительным эффектом. Они незаменимы при лечении воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта, помогают бороться с дисбактериозом, показаны беременным и пожилым людям.Полезные плоды хорошо влияют на нервную систему, работу памяти и интеллектуальные способности.Сушеные яблоки сохраняют полезные свойства, они содержит много таких веществ и витаминов, на которые не влияют термическая обработка и высокие температуры.Три витаминных смеси для оздоровления и укрепления иммунитетаСмесь для профилактики сердечных заболеванийВзять по 300 г кураги, чернослива, инжира, сушеных яблок, орехов и 100 г меда. Сухофрукты промыть, курагу и чернослив замочить в 100 мл воды на 1 час.Затем фрукты отжать, добавить орехи и мед. Взбить в миксере до получения однородной пасты.Принимать 2 раза в день по 1 чайной ложке. Применять в течение 1 месяца.При необходимости повторить курс.Витаминная смесь из сушеных яблок и сухофруктовВзять в равном количестве сушеные яблоки, изюм, чернослив, курагу, очищенные грецкие орехи.Промыть, высушить. Нарезать 1 лимон с кожурой.Пропустить сухофрукты и лимон через мясорубку. Добавить 4 столовые ложки меда. Перемешать.Сложить в отдельную посуду.Употреблять по 1 чайной ложке 2 раза в день после еды. Применять в течение 1 месяца.При необходимости повторить курс. Прием витаминной смеси рекомендуется для снятия астенического синдрома, общего синдрома усталости.Греческая смесь из сухофруктов300 г сушеных яблок, 300 г кураги, 300 г чернослива, 300 г инжира замочить на 30 минут, промыть, отжать.Добавить 300 г молотых грецких орехов и 100 г меда.Взбить в миксере до образования однородной субстанции.Принимать 1 раз в день по 1 чайной ложке. Курс лечения – месяц. Данное средство полезно при авитаминозах, анемии, проблемах в сердцем, щитовидной железой.