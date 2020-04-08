Роспотребнадзор советует мыть овощи и фрукты для снижения риска заражения коронавирусом

Проведенные исследования показывают: коронавирус сохраняется на пластиковых и стальных поверхностях до 72 часов. Исходя из этого, Роспотребнадзор рекомендует чаще мыть руки и использовать антисептики на основе спирта, которого должно быть в составе не менее 70%, либо хлорсодержащий раствор, пишет "Российская газета".Что касается дезинфекции продуктов питания в пластиковой упаковке, то их эксперты тоже советуют дезинфицировать. Согласно рекомендациям, все пакеты из магазина нужно распаковать в прихожей, не занося в кухню.Далее все упаковки необходимо протереть тряпкой или бумажным полотенцем, смоченными в мыльном растворе или в хлорсодержащем растворе. Подойдет "Белизна" и влажные салфетки, но только на спиртовой основе. Овощи и фрукты следует тщательно вымыть с мылом, а перед употреблением в пищу - очистить от кожуры.Напомним: ранее американские ученые заявили, что вирус может выжить в воздухе в течение трех часов, а на поверхности - до трех дней. На меди вирус выживает на протяжении четырех часов, на картоне - день, на стали и пластмассе - до 72 часов.