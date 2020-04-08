Роспотребнадзор советует мыть овощи и фрукты для снижения риска заражения коронавирусом
Что касается дезинфекции продуктов питания в пластиковой упаковке, то их эксперты тоже советуют дезинфицировать. Согласно рекомендациям, все пакеты из магазина нужно распаковать в прихожей, не занося в кухню.
Далее все упаковки необходимо протереть тряпкой или бумажным полотенцем, смоченными в мыльном растворе или в хлорсодержащем растворе. Подойдет "Белизна" и влажные салфетки, но только на спиртовой основе. Овощи и фрукты следует тщательно вымыть с мылом, а перед употреблением в пищу - очистить от кожуры.
Напомним: ранее американские ученые заявили, что вирус может выжить в воздухе в течение трех часов, а на поверхности - до трех дней. На меди вирус выживает на протяжении четырех часов, на картоне - день, на стали и пластмассе - до 72 часов.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
http://www.meddaily.ru - Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий