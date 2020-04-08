Простой рецепт для очищения сосудов от токсинов и холестериновых бляшек

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С возрастом люди, особенно, живущие в крупных городах, испытывающие постоянные стрессы и ведущие не совсем правильный образ жизни, должны задумываться о профилактической чистке сосудов. Имеются самые разные народные варианты средств, которые помогают очистить сосуды от холестерина и других вредных веществ.Предлагаем вашему вниманию эффективный, простой и безопасный рецепт для очищения кровеносных сосудов. Для его приготовления вам потребуются всем знакомые ингредиенты - мед, семена укропа, корень валерианы и вода.Вариант 1Приготовьте в термосе очистительный настой из 2 ст. л. молотого валерианового корня, 1 стакана семян укропа, 2 стаканов меда и 1,5 л кипятка.Настаивается средство в течение 1 суток. Очистительное лекарство следует принимать по 1 ст. л. 3 раза в день за полчаса до еды.Лечение проводить в течение месяца, потом на полгода сделать перерыв, затем провести повторный курс.Вариант 2Вам потребуется 1 ст. л. укропного семени, 1 ст. л. молотого валерьянового корня, 2 ст. л. натурального меда. Все это хорошенько перемешайте и залейте 2,5 л кипятка. Настаивать средство также рекомендуется в термосе в течение суток. Принимать очистительное лекарство следует по 2 ст. л. за полчаса до еды 5 раз в сутки.Лечение проводить в течение месяца, потом на полгода сделать перерыв, затем провести повторный курс.