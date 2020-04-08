Неврологи смогли обратить развитие рассеянного склероза вспять
Таковы результаты испытаний на животных, который провел Университет Томаса Джефферсона. Ученые использовали очищенную форму урсоловой кислоты на мышах с рассеянным склерозом. Оказалось, соединение эффективно, когда заболевание уже перешло в хроническую форму, то есть, когда уже наблюдалось стойкое повреждение тканей центральной нервной системы. На примере грызунов удалось получить полноценную модель неврологического заболевания.
Примерно на 12-й день у животных начиналась острая фаза заболевания, когда появлялись признаки рассеянного склероза вроде частичного паралича. Но ученые начинали лечение на 60-й день, когда спинной мозг уже был поврежден. Терапия продолжалась 60 дней, а улучшение состояния стало заметно на 20-й день. Так, мыши, которые были парализованы в начале эксперимента, после лечения вновь обрели способность ходить, хотя и с сохранением некоторой слабости.
Урсоловая кислота, оказалось, подавляет активность клеток Th17. Это тип иммунных клеток, который является одним из основных драйверов патологического аутоиммунного ответа при рассеянном склерозе (здесь оболочку нервных окончаний атакует иммунная система самого пациента). Параллельно кислота активировала клетки-предшественники и заставляла их созревать, превращаясь в клетки, образующие миелиновую оболочку (в олигодендроциты). Именно это обращало течение заболевания вспять.
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