Луковая шелуха: эффективное и безопасное средство от многих заболеваний

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Удивительно, но луковая шелуха содержит гораздо больше микроэлементов, чем сам лук. И богата она кварцетином, который оказывает разностороннее оздоравливающее действие на организм человека, пишет health info.Как используют луковую шелуху в народной медицине? На ее основе можно приготовить спиртовую настойку, из нее делают настой, отвар, экстракт, а также масло и мазь для наружного употребления. Дозировка для внутреннего употребления обычно составляет полстакана отвара или настоя три раза в день за 30-40 минут до еды.Также ее используют в качестве профилактического средства, в виде чая или добавляя щепотку в чашку или чайник при заваривании черного или зеленого чая.Перед приготовлением сырье следует измельчить и хорошо промыть под проточной водой. Готовые настои и отвары с шелухой хранят в прохладном месте не дольше трех суток. Сначала мы рассмотрим, как приготовить лекарства, а потом поговорим о лечении луковой шелухой при различных заболеваниях.НастойкаПодготовленную шелуху заливают в стеклянной посуде 50-70о спиртом или водкой в соотношении 1:5-7, закрывают пластмассовой крышкой и помещают в темное место при комнатной температуре на неделю. Затем шелуху отжимают, а готовую настойку хранят в темном прохладном месте, можно в холодильнике.НастойПервый способ. 2 ст.л. шелухи залить 400 мл. горячей воды, довести до кипения и на маленьком огоньке томить еще 15 мин. Затем емкость накрыть крышкой, утеплить и оставить до остывания. Процедить. Полученную жидкость поместить в темное прохладное место на 5-8 часов для настаивания.Второй способ. Настой шелухи, приготовленный первым способом, не всем нравится из-за своего насыщенного вкуса. Некоторые советуют просто залить кипятком шелуху, посуду накрыть крышкой, утеплить и дать настояться до остывания. Процедить.Для наружного употребления настой готовят так же, как описано выше, но более концентрированным: на 1 часть шелухи необходимо 3 части воды.Отвар луковой шелухиДля приготовления отвара 1 часть сырья заливают 10 частями холодной воды, доводят до кипения и дальше на маленьком огне томят 15-20 мин. Посуду накрывают крышкой, утепляют и оставляют до остывания. Процеживают.ЭкстрактДля приготовления экстракта сначала готовят настой, затем его уваривают на самом маленьком огне, пока объем жидкости не уменьшится в два раза.Масло на основе луковой шелухиПодготовленной луковой шелухой плотно наполнить 3/4 стеклянной банки и залить подсолнечным или оливковым нерафинированным маслом так, чтобы оно покрывало шелуху на четыре пальца. Емкость поместить в темное место при комнатной температуре на 3 недели. Содержимое банки следует регулярно перемешивать.Затем шелуху отжимают, а масло хранят желательно в темной стеклянной посуде в холодильнике. Отжатую шелуху можно использовать для наружного употребления, например, для избавления от мозолей, лечения фурункулов, нарывов и т.д.МазьЛуковую шелуху измельчить до наиболее мелкого состояния. 1-2 части полученной массы перемешать с 3 частями жира, вазелина или крема. Хорошо перемешать и хранить в стеклянной посуде темного стекла в холодильнике.Чай с луковой шелухойПримерные пропорции такие: 2 ст.л. шелухи залить стаканом кипятка и дать настояться 10 мин. Процедить. К полученному настою добавить дольку лимона и сахар по вкусу. Сахар можно заменить медом и пить с ним чай вприкуску. Но пропорции можно варьировать, получать разную степень насыщенности золотого оттенка чая.Лечение луковой шелухойА теперь давайте конкретно рассмотрим, как принимать ее для лечения различных заболеваний.При простуде и гриппеЕсли при первых признаках начинающейся простуды вовремя начать прием шелухи, то очень часто можно избежать болезни. Для этого следует принимать по 20 капель настойки дважды в день за полчаса до еды. Курс лечения – неделя. Для усиления эффекта хорошо в течение 2-3 минут вдыхать дым от сожженной шелухи лука. Такую своеобразную ингаляцию можно проводить проводят после возвращения домой во избежание заражения во время эпидемии.Луковая шелуха от кашляНашла свое применение шелуха для лечения кашля, в том числе сильного. 1 ст.л. измельченной шелухи, 0,5 ст.л. корней алтея лекарственного и 0,5 ст.л. душицы залить 500 мл. кипятка, накрыть крышкой, утеплить и дать настояться 2 часа. Процедить, довести кипяченой водой до первоначального объема. Принимать по 0,5 ст. два раз в день за час до еды.От насморка и для полоскания горлаМасло луковой шелухи помогает избавиться от насморка. Для этого 2 капли эвкалиптового масла и 10 капель масла луковой шелухи смешивают и используют для ингаляций. Процедуру проводят дважды в день, последний раз желательно перед сном.Также настой или отвар шелухи для внутреннего употребления используется для полоскания горла.При бронхиальной астмеДанное природное средство может быть использовано не только для лечения бронхиальной астмы, но и в качестве профилактики.Настой луковой шелухи принимают между приступами в теплом виде по полстакана два раза в день за полчаса до еды. Курс лечения – 21 дней, две недели перерыв и курс следует повторить. Для достижения длительных результатов такой сдвоенный курс лечения следует проводить 2-3 раза в год.В качестве дополнения к внутреннему приему отвара больным бронхиальной астмой хорошо принимать ванны с шелухой.При зубной болиПри зубной боли следует прикладывать к больному зубу кусочек ваты, смоченной в спиртовом настое луковой шелухи.Для очищения сосудов при атеросклерозеДля очищения сосудов от тромбов и общего оздоровления кровеносной системы 1 ст.л. луковой шелухи, 1 ст.л. цветков боярышника, 0,5 ст.л. листьев барвинка малого, 0,5 ст.л. цветков каштана конского залить литром кипятка, накрыть крышкой, укутать и дать настояться 2 часа. Процедить и довести кипяченой водой до первоначального объема. Принимать по ? ст. 3 раза в день за час до еды. Курс лечения – две недели, затем неделя перерыв и курс повторяют.Луковая шелуха для лечения и профилактики аллергииСпособ 1. Потребуется 1 стакан настоя или отвара луковой шелухи. Лекарство принимать по 1/3 стакана 2–3 раза в день за 1 час до еды. Курс лечения – 10 дней. Через 1 неделю прием природного лекарства следует повторить.Для снятия раздражения с кожи отваром или настоем пропитывают ватный тампон и прикладывают его к пораженному участку.Способ 2. Потребуется 4 ст. л. измельченной луковой шелухи, 500 мл. кипяченой воды. Смесь доводят до кипения, затем снимают с огня и проводят ингаляции, накрывшись полотенцем, в течение 3–5 минут.Для сердцаПри сердечной недостаточности, а также для укрепления сердечной мышцы, 5 ст.л. измельченных сосновых иголок (для лечения лучше всего использовать зимнюю хвою, в ней больше полезных веществ), 2 ст.л. луковой шелухи, 2 ст.л. плодов шиповника залить 500 мл. кипятка, довести до кипения и кипятить на самом маленьком огоньке 5 мин. Посуду накрыть крышкой, утеплить, поместить под подушку и дать настояться 6 часов. Процедить и долить кипяченой водой до первоначального объема. Принимать по 1/3 ст. 3-4 раза в день после еды. Курс лечения 2-3 недели.При варикозеМасло луковой шелухи используется не только в качестве лечебного средства при варикозе. Оно нашло широкое применение в профилактических целях, а также как средство для регулярного ухода за ногами. Наружное лечение шелухой варикоза лучше дополнить приемом настоя внутрь по ? ст. 3 раза в день за 40 мин. до еды. Курс лечения – 7-10 дней, затем неделя перерыв и курс следует повторить.Для женщинНарушение менструального цикла — наиболее распространенное женское заболевание. Но при задержке месячных луковая шелуха также может прийти на помощь. 3-4 ст.л. шелухи залить 1,5 л. воды, довести до кипения и томить на самом маленьком огне 15 мин. Накрыть крышкой, утеплить и дать настояться до охлаждения. Процедить и довести кипяченой водой до первоначального объема. Принимать по 0,5 ст. 2 раза в день за полчаса до еды. Курс лечения – месяц, две недели перерыв, затем при необходимости курс можно повторить.Для мужчинТакже шелуха нашла свое применение для мужского здоровья. Луковая шелуха в народной медицине от простатита. Рецепт такой:1 ст.л. листьев лещины и 2 ст.л. шелухи залить ? л. воды, довести до кипения и томить на медленном огне 5 мин. Накрыть крышкой, утеплить и оставить до остывания. Процедить, довести кипяченой водой до первоначального объема. Принимать по 0,25 ст. 4 раза в день за полчаса до еды. Курс лечения – две недели. В профилактических целях курс проводят 2 раза в год.Для общего оздоровления организмаДля пополнения организма витаминами и для общего оздоровления и укрепления 2 ст.л. луковой шелухи, 1 ст.л. плодов шиповника и 1 ст.л. красной рябины залить 400 мл. воды, довести до кипения и кипятить на самом маленьком огоньке 10 мин. Посуду накрыть крышкой, хорошо укутать и дать настояться 6 часов. Процедить и довести кипяченой водой до первоначального объема. Принимать по 0,5 ст. 3-4 раза в день за полчаса до еды. Курс лечения – месяц, затем 7-10 дней перерыв и курс можно повторить.Проводить такое лечение-оздоровление особенно хорошо ранней весной и в качестве подготовки к осенне-зимнему гриппозному периоду.Не только лекарь, но и помощник в домеГде еще применяется луковая шелуха? Луковая шелуха используется не только, как лекарственное и профилактическое средство.То, что все мы знаем: окрашивание яиц на Пасху. Полностью безопасный и натуральный краситель.Окраска ткани.Отличное средство для удобрения и полива, как домашних, так и огородных растений. Ее применяют для борьбы с вредителями растений. Также данное средство позволяет избавиться от патогенной микрофлоры в почве.Помогает огородникам значительно продлить срок хранения овощей.Нашла свое применение для ухода за кожей и волосами.Используется в кулинарии. Многие хозяйки при приготовлении первых блюд кладут в жидкость неочищенный лук. Это не только придает супу красивый цвет, но также насыщает его многочисленными активными веществами, которых, как мы уже знаем, в данном природном средстве даже больше, чем в самом луке.Как хранить?И в заключение давайте поговорим о том, как следует хранить луковую шелуху. Ее можно заготавливать круглый год. Здесь важно помнить, что для данных целей следует брать шелуху только со здоровых сухих луковиц. Ценным преимуществом данного природного средства является то, что срок хранения его неограничен.Лучше всего хранить в мешочке из натуральных тканей или стеклянной банке с закрытой крышкой.Важно и то, что у данного природного средства практически отсутствуют противопоказания.