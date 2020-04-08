«Умный туалет» может отслеживать состояние здоровья

Экскременты человека - источник ценных знаний о его здоровье. Ученые из Стэндфордского университета разработали «умный унитаз», который может обнаруживать отклонения от нормы в моче и кале.Экскременты человека - источник ценных знаний о его здоровье. Ученые из Стэндфордского университета разработали «умный унитаз», который может обнаруживать отклонения от нормы в моче и кале. Новая технология описана в журнале Nature Biomedical Engineering.Идея «унитаза-диагноста» и «умной туалетной бумаги» уже звучала в контексте изучения микробиоты кишечника. Изучение сливных вод дает много информации о том, чем болеют люди на определенных территориях и какие лекарства они принимают. Недавно ученые предложили отслеживать по сточным водам заболеваемость COVID-19.В исследовании нового «умного унитаза» принял участие 21 человек. Автор новой разработки Санджив Гамбир (Sanjiv Gambhir) сообщил New Atlas, что он занимался этим проектом 15 лет, и сначала коллеги посмеивались над его идеями.Новая технология может монтироваться на старые унитазы. В комплект входит камера, которая требуется для получения информации о консистенции кала и скорости мочи. Для химического анализа мочи приспособление содержит аналитические полоски, они может обнаруживать 10 биомаркеров различных болезней, включая рак мочевого пузыря и почечную недостаточность.Испытания «умного унитаза» проходили несколько месяцев. У ученых была подробная информация о состоянии здоровья участников исследования, они сопоставляли его с показаниями прибора.В будущем ученые хотят, чтобы их разработка могла использоваться с мобильным приложением, которое при необходимости передавало бы информацию врачу.