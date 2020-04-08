Врач назвал диету, которая избавит от лишних килограммов на карантине
Речь идет о средиземноморской диете. Ученый считает, что обилие свежих овощей и фруктов, а также цельнозерновой хлеб и оливковое масло в рационе не позволят вам набрать лишний вес, сидя дома.
Кроме вышеперечисленного, полезно употреблять в пищу яйца, рыбу; не забывать про орехи и сухофрукты. Доктор Мартинес-Гонсале рекомендует отказаться от пищи быстрого приготовления, поскольку именно эта еда является причиной лишних килограммов. Особенно высока вероятность потолстеть в условиях, когда человек лишен физической активности и много времени проводит в сидячем положении или лежа.
Диетолог также посоветовал кушать консервы и заморозку, но при этом обращать внимание на количество соли в этих продуктах.
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