Правило «пяти секунд» является опасным для здоровья мифом

Считается, что упавшую на грязный пол еду можно поднять и съесть без каких-либо опасений, если она пролежала тем менее пяти секунд. Но ученые говорят, что правило "пяти секунд" — это довольно опасный для здоровья миф, верить в который в двадцать первом веке просто стыдно.Есть легенды, согласно которым правило "пяти секунд" придумал еще Чингисхан, но вряд ли первый великий хан Монгольской империи знал о существовании микроорганизмов. Поэтому очевидно, что этот миф укоренился позже — когда люди узнали о том, что их буквально повсюду окружают самые разнообразные бактерии.Но не будем углубляться в историю, а сразу перейдем к сути. В реальности не существует никакого правила пяти секунд. Микроорганизмы, которые покрывают пол, куда вы только что уронили кусок колбасы, не умеют отмерять пять секунд, и не ждут, прежде чем колонизировать вашу еду. То есть, бактерии оказываются на упавшей на пол еде практически мгновенно, а затем, попав в благоприятную для размножения среду с обилием питательных веществ, начинают активно плодиться. Это подтверждается многочисленными экспериментами, которые осуществлялись уже целой армией ученых.Что в итоге? Все просто. Если вы не хотите съесть порцию таких патогенных бактерий, как сальмонелла, листерия или кишечная палочка, то лучше не употребляйте еду с пола. Даже в тех случаях, когда она пролежала там всего секунду или две.