4 простых упражнения для предупреждения панкреатита

Панкреатит – острое или хроническое заболевание поджелудочной железы. Поджелудочная железа выделяет панкреатический сок и гормоны инсулин и глюкагон, регулирующие углеводный и жировой обмен.Заболевание проявляется интенсивной болью в верхней части живота (подложечная область, правое или левое подреберье), чаще опоясывающего характера.При панкреатите часто отмечается рвота, не приносящая облегчения, нарушения стула. Инфекция приводит к осложнению панкреатита. В результате – под действием различных факторов нарушается выделение пищеварительных совков поджелудочной железы, и, вместо того, чтобы переваривать пищу, эти соки начинают переваривать породивший их орган. При хроническом панкреатите нормальная ткань поджелудочной железы постепенно замещается рубцовой.Поэтому очень важно предупредить начало этого неприятного и иногда тяжелого заболевания.Дыхательная гимнастика – это оздоровительный метод, эффективный при самых различных заболеваниях. Ее можно применять и для предупреждения панкреатита.Упражнения можно выполнять в любом положении. Вначале не следует делать более 3–4 повторов.Постепенно в течение 1 месяца нужно увеличить количество повторов до 9.Во время выполнения упражнений необходимо следить за самочувствием: если возникла усталость, недомогание или боли в животе, упражнения следует прекратить.Комплекс упражненийУпражнение 1Сделать глубокий вдох, затем выдох. Задержать дыхание и медленно, но сильно втянуть живот и досчитать до 3. Вдохнуть, расслабив мышцы живота.Упражнение 2Сделать глубокий вдох, затем выдох. Задержать дыхание и медленно, но сильно надуть живот и досчитать до 3. Вдохнуть, расслабив мышцы живота.Упражнение 3Начать делать вдох. Задержать дыхание на 1–2 секунды, стараясь почувствовать, как напрягается диафрагма, затем продолжить вдыхать воздух, при этом слегка выпячивая брюшную стенку. Не закончив вдоха, снова сделать паузу, подождать 3 секунды, в течение которых надувать живот, затем резко втянуть живот и закончить вдох. После этого выполнить выдох, одновременно расслабив мышцы живота.Упражнение 4Резко выдохнуть воздух, одновременно сильно втянув живот. Задержать дыхание и досчитать до 4, затем расслабить мышцы живота. Затем выполнить вдох, как можно сильнее надуть живот.