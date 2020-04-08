Диетолог Соломатина назвала продукты, выделяющие яд при разгореве в микроволновке

Разогрев в микроволновке может заставить пищу потерять свои полезные свойства и даже выделять яд, в который превращаются ее некоторые компоненты. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.Как сообщает MedikForum.ru, в интервью изданию «Вечерняя Москва» диетолог назвала продукты, способные выделять яд при разогреве в микроволновой печи.Таковыми, например, могут быть зелень и корнеплоды: шпинат, петрушка, сельдерей, щавель, свекла, редис, морковь. По словам диетолога, данные продукты содержат нитратные соединения, которые при нагреве в печи трансформируются в нитрозамин, действующий на организм как ядовитое вещество, канцероген.Также разогрев в микроволновке противопоказан продуктам, содержащим полиненасыщенные жирные кислоты.«Нерафинированные масла окисляются, превращаются в канцероген. По этой причине не надо пытаться в микроволновке жарить семечки», - пояснила Елена Соломатина.Кроме того, нельзя разогревать в печи переохлажденные диетические напитки – в них тоже при этом выделяется яд. Содержащийся в таких напитках заменитель сахара (обычно аспартам) переходит в формальдегид, который по действию на организм можно сравнить с мышьяком. Признаками интоксикации становятся неприятные, тяжелые симптомы – головная боль, головокружение, общая слабость, бледность, тошнота, затрудненное дыхание, кашель, боль в животе, почечная недостаточность.Опасно подогревать в мироволновке и шоколадные батончики, так как содержащиеся в них химические вещества могут стать после этого ядовитыми.Вдобавок диетолог посоветовала не охлаждать рыбу или мясо, которые до этого размораживались в микроволновке. Соломатина пояснила, что в этом случае продукт быстро испортится, и напомнила, что отравление рыбой является одним из самых тяжелых.