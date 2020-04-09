Названы опасные методы профилактики коронавируса
Он подчеркнул, что самолечение антибиотиками или противовирусными средствами может привести к весьма печальному результату. Единственно верное решение при обнаружении у себя симптомов ОРВИ — своевременное обращение за квалифицированной медицинской помощью и строгое соблюдение рекомендаций, подчеркнул парламентарий, которого цитирует пресс-служба "Единой России".
— Как только человек прекращает пить противовирусные препараты, он может попасть не просто в исходную точку состояния иммунитета, а в точку, которую трудно прогнозировать, — заявил медик. — Все должны понимать — у каждой болезни, у любого инфекционного процесса есть стадии. В разные стадии нужно использовать разные препараты.
Только врач сможет определить, когда пришло время для того или иного средства.
Коронавирусная инфекция имеет вирусную стадию, а затем возникает так называемая вирусно-бактериальная смешанная пневмония, отметил он.
"Вот здесь нужно применять антибиотик, но не раньше. Потому что сам по себе антибиотик угнетает иммунитет, — отметил Морозов. — То есть вы пьете, как вам кажется, лекарство, а в этот момент ваш иммунитет страдает, и вы получаете прямо обратный эффект".
— Нельзя дождаться эпидемии и экстренно попытаться выстроить свою жизнь и иммунитет за считанные дни, — добавил он. — Но можно попробовать в период самоизоляции уделить себе максимальное внимание.
Глава комитета напомнил о сбалансированном питании, режиме сна и отдыха, приеме витаминов.
"Организму необходимы жирорастворимые витамины — А, Е, К, Д, а также витамин С. Конечно, их можно получать из продуктов, просто не всегда нам удается сделать это в полной мере",
— уточнил он.
Также допустимо применять все, что имеет доказанное общеукрепляющее действие — лимон с медом, корень имбиря, чеснок, добавил эксперт.
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