9 действенных рецептов для укрепления щитовидной железы

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Щитовидная железа расположена в области трахеи и гортанных хрящей. По своей форме она напоминает бабочку и весит около 20-25 граммов.Вырабатывая необходимые для организма гормоны, щитовидная железа оказывает существенное влияние на рост и развитие организма, функционирование клеток мозга, работу сердца, а также многие другие физиологические процессы организма.Недостаток гормонов щитовидной железы так же опасен, как и их избыток. Для правильного функционирования, железе необходимо полноценное питание, которое обеспечит ее всеми необходимыми витаминами, микроэлементами и аминокислотами.Кроме того, улучшить состояние этого важного органа помогут рецепты народной медицины.При всех заболеваниях щитовидной железы можно применять следующие натуральные средства.Рецепт 1.Выжать сок из 10 лимонов, смолоть на мясорубке 10 головок чеснока, добавить 1 л меда. Настоять 7 дней. Пить по 4 чайные ложки один раз в день медленно, одну ложку за другой.Рецепт 2.Натереть лимон с кожурой, перемешать его с сахаром и употреблять за 30 мин до еды по 1 ч. л. 3 раза в день.Рецепт 3.Скорлупу 14 грецких орехов поместить в 0,5-литровую банку, наполнить водкой или спиртом. 7 дней настаивать в теплом темном месте. Банка должна быть закрыта крышкой. Утром пить на голодный желудок по 1 ст. л., пока не опустеет вся банка.Рецепт 4.1 стакан зерен овса и 5 стаканов воды варить на малом огне до густоты жидкого киселя, процедить, влить 2 стакана молока, довести до кипения. Добавить 2 ст. л. меда и прокипятить 5 мин. Принимать по 0,5 стакана 3 раза в день за 30 мин до еды.Рецепт 5.300 г диафрагм грецких орехов выдержать в спирте в темном месте 2 месяца. Процедить через плотную ткань и принимать по 1 ч. л. 3 раза в день за 20 мин до еды.Рецепт 6.1 стакан молотой гречневой крупы, 1 стакан плодов грецкого ореха, пропущенных через мясорубку, 1 стакан меда. Смешать в эмалированной посуде деревянной ложкой, переложить в банку. Один раз в неделю вместо пищи принимать этот состав, чай и воду употреблять по потребности. Курс лечения – 6 недель. Если болезнь не прошла, повторить через месяц.Рецепт 7.4 ст. л. черноплодной рябины залить 2 стаканами кипятка, настоять 2 ч. Принимать по 0,5 стакана 3–4 раза в день за 30 мин до еды. Курс лечения 10–30 дней, перерыв 1–2 месяца и курс лечения повторить.Рецепт 8.1 ст. л. лапчатки серебристой варить 2–3 мин. Настаивать 2 ч, процедить и пить 4 раза в день по 50 мл до еды. Курс лечения 45 дней. При третьей степени одновременно делать ежедневные компрессы на шею: 2 ст. л. несоленого растопленного нутряного свиного сала в смеси с 1 ст. л. полыни горькой. Компресс держать 40 мин за несколько часов до сна.Рецепт 9.Местно применяется компресс с отваром коры дуба (50 г) и молотой скорлупы грецких орехов на 0,5 л воды. Варить 30 мин. Полученной массой пропитать фланель, которую нужно прикладывать на переднюю поверхность шеи на 2–3 часа. Фланелевую тряпочку слегка фиксировать бинтом, завязанным поверх кусочка полиэтилена, предотвращающего высыхание компресса. Выполнять это назначение следует курсами по 5 дней с перерывом в 3 дня. Всего должно быть проведено 5–6 курсов подряд.