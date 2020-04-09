Могут ли пробиотики помогать от диабета?

Употребление продуктов, содержащих пробиотики, действительно может помогать уменьшать проявление негативных симптомов болезни в случае диабета, и даже способно предотвратить недуг. В их пользе убедились индийские ученые, информирует Health.news.Как сообщает MedikForum.ru, пробиотики, являющиеся полезными бактериями, оздоровляющими кишечную микрофлору, содержатся в натуральных кисломолочных и ферментированных продуктах – кефире, йогурте, квашеной капусте, кимчи, мисо. Их включение в рацион, констатировали исследователи, очень полезно людям с диабетом, а также тем, у кого периодически повышается сахар.«Пробиотики способны нормализовать или снизить уровень сахара в крови», - утверждают специалисты Фармацевтического колледжа Шри Адичунчанагири.Их исследование показало, что регулярное употребление пробиотиков может устранить дисбаланс кишечной микробиоты. Данное нарушение ассоциируется с системным воспалением и окислительным повреждением, способствует развитию диабета, поясняют научные специалисты.«Благодаря способности пробиотиков активизировать полезные кишечные бактерии, снижается уровень воспаления, что улучшает гликемический контроль и метаболизм инсулина», - рассказали ученые.