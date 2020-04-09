Могут ли пробиотики помогать от диабета?
Как сообщает MedikForum.ru, пробиотики, являющиеся полезными бактериями, оздоровляющими кишечную микрофлору, содержатся в натуральных кисломолочных и ферментированных продуктах – кефире, йогурте, квашеной капусте, кимчи, мисо. Их включение в рацион, констатировали исследователи, очень полезно людям с диабетом, а также тем, у кого периодически повышается сахар.
«Пробиотики способны нормализовать или снизить уровень сахара в крови», - утверждают специалисты Фармацевтического колледжа Шри Адичунчанагири.
Их исследование показало, что регулярное употребление пробиотиков может устранить дисбаланс кишечной микробиоты. Данное нарушение ассоциируется с системным воспалением и окислительным повреждением, способствует развитию диабета, поясняют научные специалисты.
«Благодаря способности пробиотиков активизировать полезные кишечные бактерии, снижается уровень воспаления, что улучшает гликемический контроль и метаболизм инсулина», - рассказали ученые.
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