Температура, кашель и иногда пурпурные глаза: 3 типичных и 8 нетипичных симптомов коронавируса

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Мы еще мало знаем о вирусе SARS-CoV-2, вызвавший нынешнюю пандемию. Он исследуется во всем мире. В частности, в центре внимания медиков находится вопрос о том, что происходит в организме человека, заболевшего Covid-19. Ученые начали систематизировать данные о наиболее типичных симптомах коронавируса. Вот к каким результатам они пришли.Температура, кашель и пурпурные глаза: 3 типичных и 8 нетипичных симптомов коронавирусаpixabay.comЦентр контроля и профилактики заболеваний (США) сообщает, что в основном тяжесть протекания подтвержденных случаев Covid-19 колеблется от легкой до тяжелой.Большинство случаев — это около 80% — протекало в легкой форме. При этом наблюдалась очень неспецифическая симптоматика, которая характерна и для других респираторных заболеваний, как например, простуды или гриппа.3 наиболее типичных симптомов Covid-19высокая температура;приступы сухого кашля;появление затрудненного дыхания.Далее подробно расскажем о каждом из названных и неспецифических симптомах.1. Высокая температураИз отчета Центра контроля и профилактики заболеваний (США) стало известно: у 77% — 98% госпитализированных пациентов с вирусом Covid-19 была температура от 38°С и выше, иногда с ознобом. Высокая температура не всегда является первым симптомом заражения коронавирусной инфекцией.В New England Journal of Medicine сообщается, что только у 44% из 1000 госпитализированных пациентов была высокая температура в момент их обращения в лечебное учреждение. Их число возросло до 89% после госпитализации.2. Сухой кашельВторой типичный симптом – кашель – характерен для 46-82% госпитализированных пациентов. У кашля при Covid-19 есть одна отличительная особенность: он обычно сухой.Специалисты Центра контроля и профилактики заболеваний (США) считают, что Covid-19 передается при близком контакте с носителем инфекции (до 2 м) через капельки слизи, выделяющиеся во время кашля, чихания или разговора.В связи с этим Американская академия семейных врачей рекомендует при чихании или кашле воспользоваться носовым платком или чихнуть в локоть, а не в руку.3. Затрудненное дыханиеЭто тревожный симптом, который встречается у 3-34,5% госпитализированных больных. Его тяжесть может нарастать.В статье, опубликованной в Международном журнале «Противомикробные препараты», сообщается, что у пациентов с Covid-19, находящихся на лечении в отделениях интенсивной терапии, часто наблюдается одышка и нарушения дыхания.Поражение дыхательных путей – главная особенность Covid-19. У многих пациентов развивается пневмония, а некоторым из них даже необходимы кислородная терапия и искусственная вентиляция легких.Другие нетипичные симптомы Covid-191. Повышенная утомляемостьПо оценкам ВОЗ, такой симптом, как повышенная утомляемость, встречается у 38,1% пациентов.2. Ноющая больПо данным ВОЗ миалгия (боль в мышцах) наблюдалась у 14% пациентов. Это характерный симптом при вирусных заболеваниях, таких как простуда и грипп. Но как объясняет доктор Glatter из авторитетной Cleveland Clinic, симптомы гриппа появляются внезапно.Симптомы Covid-19 средней тяжести (а это большинство случаев) проходят сами. Но если ваше самочувствие ухудшается, обратитесь к своему семейному врачу. Не торопитесь идти к нему на прием — прежде позвоните ему!3. Головная больГоловная боль, а также боль в горле — редкие симптомы при Covid-19. Вместе с тем, если у вас болит голова и при этом высокая температура, которая сопровождается кашлем и затрудненным дыханием, и вы находились в регионе, где у вас был возможным контакт с носителем инфекции, звоните своему семейному врачу!4. ДиареяТолько около 4% больных Covid-19 жаловались на диарею. Примечательно, что это не респираторный симптом, свойственный вспышке коронавируса. Согласно информации Национального фонда по инфекционным болезням, обычно коронавирус вызывает диарею у коров и свиней (у инфицированных кур проявляются респираторные симптомы).Первый подтвержденный случай Covid-19 был у мужчины, вернувшегося из города Ухань (Китай), у которого вскоре после госпитализации началась диарея. Сообщалось, что пациенты с SARS (атипичной пневмонией) и ближневосточным респираторным синдромом также имели желудочно-кишечные симптомы.5. НасморкНасморк, или точнее — отсутствие насморка и других назальных симптомов. Только 4% больных Covid-19 сообщали об этом симптоме. Но его отсутствие уже примечательно само по себе. Для Covid-19 более характерны жалобы, связанные с нижним отделом дыхательных путей, чем с верхними дыхательными путями.Пациенты, и в частности дети с высокой температурой, кашлем, заложенностью верхних дыхательных путей и тошнотой, должны быть обследованы на грипп. Заболевшие с высокой температурой, кашлем, затрудненным дыханием и повышенной утомляемостью – кандидаты на диагностику Covid-19. В Китае большинство заболевших Covid-19 были взрослые.6. Внезапная потеря обонянияГруппа экспертов-отоларинголов из Великобритании и США опубликовала рекомендации, где сообщается, что внезапная потеря способности ощущать запахи (аносмия) может быть признаком коронавируса.Это не является неожиданным открытием. Так, временная потеря возможности ощущать запахи бывает, если человек переболел вирусной инфекцией. Вирусная аносмия считается одной из ведущих первопричин потери у взрослых обоняния и составляет 40% всех случаев аносмии.7. Конъюнктивит и «пурпурные глаза»Конъюнктивит может быть еще одним симптомом коронавируса. Об этом предупредили врачи из Американской академии офтальмологии после изучения данных китайских коллег. Исследования показали, что у каждого 30-го пациента с COVID-19 были воспалены глаза. Известно, что при конъюнктивите происходит воспаление в кровеносных сосудах глаз, из-за чего появляются так называемые красные (пурпурные) глаза.Несмотря на то, что покраснение глаз не всегда является серьезной проблемой, игнорировать что-либо, связанное с глазами, не стоит. Оно появляется из-за изменений, которые происходят в кровеносных сосудах. Тех сосудах, которые снабжают оболочку, покрывающую переднюю часть глаза.8. Отсутствие симптомов Covid-19По данным доклада ВОЗ, в некоторых случаях Covid-19 протекал бессимптомно. Симптомы могут проявиться на более поздних этапах болезни. Может ли человек, не имеющий симптомов коронавирусной инфекции, быть источником инфекции? ВОЗ считает такие случаи возможными!Лечение Covid-19Специфического лечения Covid-19 нет. При этом ученые изучают возможности применения имеющихся лекарственных препаратов для терапии коронавирусной инфекции. Это препараты для лечения ВИЧ-инфекции, противовирусный препарат, разработанный для лечения лихорадки Эбола.Также пациенты с Covid-19 получают поддерживающую терапию: жаропонижающие средства (парацетомол), регидрационную терапию, кислородную терапию и искусственную вентиляцию легких. Вместо применения противовоспалительных препаратов, например, ибупрофена, врачи рекомендуют парацетомол, так как противовоспалительные препараты могут усугубить состояние больного.Для пациентов с симптомами средней тяжести, которые находятся дома, рекомендуется пить больше жидкости и обращаться немедленно за медицинской помощью при появлении дыхательной недостаточности.Ситуация с Covid-19 остается пока еще непредсказуемой. Поэтому будьте в курсе последних событий. Придерживайтесь карантина и мер предосторожности. Не подвергайте себя риску заражения Covid-19!