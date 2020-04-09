Избавиться от кашля, боли в горле поможет пихтовое масло

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Ежегодно с наступлением осени или весны многих людей донимают постоянные проблемы с горлом: начинается кашель, пропадает голос, вечные боли. Эти проблемы легко решить, если следовать совету одной старой целительницы – если горло характеризуется слабостью, поможет пихтовое масло. Учимся правильно применять!Эфирное пихтовое маслоТакое доступное и всем известное средство издревле славилось своими лечебными свойствами. В наши дни спектр применения пихтового масла лишь расширился: его используют как народная, так и официальная медицина в целях избавления от разнообразных недугов.Данное средство содержит в своем составе порядка 35 биологически активных веществ, что обладают рядом полезных свойств, в частности противовоспалительным действием и общеукрепляющим эффектом.Особенности примененияМало пихты рекомендуется втирать в зону воротника, спины и груди посредством массажных движений. Также им хорошо массировать стопы и проводить ингаляцию.Ингаляция делается следующим образом: в 2-3 литра кипяченой воды добавляется несколько капель масла. После такой ингаляции болезни горла отступают, не оставляя и следа.Если одолел насморк, то рекомендуется капать по 1 мг масла в каждую из ноздрей. Нередко такой метод применяется и в качестве эффективного профилактического средства.При помощи пихтового масла можно легко снять приступы сухого кашля: несколько капель капают на корешок языка с утра и вечером.Для лечения герпеса или грибка рекомендуется сделать компресс из пихтового масла: ветошь смачивают в средстве и прикладывают к требуемой области.Осторожно!Стоит отметить, что рассмотренные методики лечения не подойдут для маленьких детей и людей, страдающих астмой. Также применение противопоказано беременным женщинам. Применять средство рекомендуется с крайней осторожностью: при индивидуальной непереносимости существует риск возникновения осложнений.