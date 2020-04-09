Пробиотики помогли лечить акне

Результаты исследования в Dermatologic Therapy, посвященного кремам и пероральным препаратам от акне, содержащих пробиотики, показывают, что эти вещества могут помочь увеличить естественную защиту кожи от акне.Акне — это хроническое кожное заболевание, которое может возникать в том числе из-за возрастных причин. Заболевание на начальных этапах неприятно с эстетической точки зрения, но в запущенных стадиях оно порождает воспалительный процесс, в ходе которого из элементов сыпи образуются гнойные пузырьки — пустулы — которые после созревания раскрываются и выбрасывают содержимое, а затем превращаются в рубцы.Традиционно для лечения тяжелых форм этого заболевания используются антибиотики, так как в его распространении и развитии активно участвует грамположительная бактерия Propionibacterium acnes. Однако в последнее время у этих микроорганизмов развилась резистентность к антибиотикам, которая серьезно мешает лечению акне. Помочь излечить тяжелые формы этой болезни могут, как ни странно, пробиотики — вещества, стимулирующие рост полезной микрофлоры.Чтобы выяснить, действительно ли пробиотики помогают в лечении акне, ученые проанализировали ряд публикаций из баз данных Science Direct, PubMed, Scielo и Medline. В результате исследователи обнаружили ингибирующее действие пробиотиков на P. acnes, обусловленное антибактериальными белками и бактериоциноподобными веществами. Кроме того, авторы выяснили, что эти соединения обладают подтвержденным иммуномодулирующим действием на кератиноциты и эпителиальные клетки.Исследователи также обнаружили, что пробиотики ингибируют цитокин IL?8 в эпителиальных клетках и кератиноцитах, что свидетельствует об их иммуномодулирующей активности. Кроме того, они установили, что бактерия Staphylococcus epidermidis может защищать кожу от акне и замедлять рост микробов P. acnes, ферментируя глицерин. Авторы показали, что бактерии Lactococcus sp. при добавлении в косметические средства, способны уменьшить количество медиаторов воспаления, которые вырабатываются P. acnes и вызывают расширение сосудов, отеки и дегрануляцию тучных клеток.Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.