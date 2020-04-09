Британский микробиолог Кейт Стивенс назвала простые способы сохранить здоровье в самоизоляции

Сохранить здоровье в самоизоляции могут помочь простые способы. Британский микробиолог Кейт Стивенс советует для этого заботиться о кишечнике, достаточно спать, пить воду, выполнять упражнения.Как сообщает MedikForum.ru, доктор Кейт Стивенс, специалист по микробиологии кишечника из OptiBac Probiotics, рассказала, что в условиях самоизоляции важно поддерживать здоровье кишечника, от которого зависит общее самочувствие.«Стресс, беспокойство, недосыпание, плохое питание создают дисбаланс кишечного микробиома, который может снизить вашу иммунную систему», - заметила она.Вот простые способы, помогающие по мнению британского микробиолога сохранить хорошее состояние кишечника и вместе с этим здоровья в целом людям, соблюдающим самоизоляцию.Ложиться спать раньше. Необходимо спать по крайней мере 7 или 8 часов каждую ночь. Для этого ученый рекомендует укладываться в постель немного раньше. Сон достаточной продолжительности содействует процессам клеточной регенерации, повышая устойчивость организма к действию патогенов.Выполнять упражнения. Физическая активность является простым способом защитить себя от ленивого кишечника, ослабления иммунной системы, говорит микробиолог.«Упражнения также являются известным средством для снятия стресса, могут помочь вам чувствовать себя спокойнее, увереннее в эти неопределенные времена. Попробуйте очистить пространство в гостиной и выполнить несколько упражнений на коврике», - дала совет Кейт Стивенс.Уменьшить потребление алкоголя. Спиртные напитки содержат много сахара, который кормит вредные кишечные бактерии.Пить воду. Эксперт поясняет: гидратации имеет важное значение для поддержки телесных микробиомов, иммунной системы. Употребляя воду, мы естественным образом избавляемся от нежелательных компонентов, токсинов, помогаем пищеварительной системе работать лучше.Получать витамины. Особенно важен для иммунной функции витамин С. Простой способ его получать – употреблять в пищу брокколи, цветную капусту, белокочанную капусту, киви, апельсиновый сок, перец, помидоры. Другой необходимый для сохранения здоровья в самоизоляции нутриент – витамин D. Его источники: жирная рыба, яйца, грибы.Употреблять пробиотики. Микробиолог рекомендует есть квашеную капусту, кимчи, кефир. Эти продукты эффективно оздоровляют кишечную флору, служа питанием для полезных бактерий.