Названы основные признаки преддиабета, которые нельзя игнорировать

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Диабет, под которым понимается состояние организма с высоким уровнем глюкозы и недостаточной выработкой инсулина. При преддиабете этот уровень может быть повышенным, но меньше того, при котором это уже считается диабетом.Преддиабет является своего рода сигналом и при следовании рекомендациям врачей он может так и не перерасти в диабет. Поэтому крайне важным является вовремя определить это состояние, пока не стало поздно.Одним из таких симптомов, как пишет сетевое издание "Актуальные новости", является появление необъяснимой усталости. При этом люди зачастую не могут ее определить, путая просто с усталостью, вызванной работой. Здесь хорошим показателем может стать то, что человек даже после нормального ночного отдыха продолжает не очень хорошо себя чувствовать, особенно если такое состояние продолжается на протяжении нескольких дней.Другим симптомом является увеличение веса, к которому не было никаких предпосылок. В частности, не изменился режим питания и к тому же человек регулярно занимается спортом.Еще одним признаком, который обязательно должен быть принят во внимание, является появление темных пятен на коже. Если же к тому же наблюдаются нарушение сна и появились проблемы со зрением, то все это является обязательным поводом показаться специалисту.