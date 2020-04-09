Универсальный травяной сбор для очищения сосудов и внутренних органов

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Миллионы людей сталкиваются с проблемой уплотнения стенок артерий, сужением просвета сосудов и ухудшением кровоснабжения органов.Кровь – это жизнь. Любому участку нашего организма для поддержания жизнеспособности нужна обогащенная кислородом кровь. Каждая клетка организма получает питание из крови. Кровь соединяет и питает все органы и системы организма. Кровь прошла через больной орган и отправляется дальше – она уже несет в себе болезнь. Так могут ли оставаться молодыми и здоровыми органы человеческого тела, если болен хотя бы один из них?..Что же на само деле болеет – один орган или весь организм в целом?.. Конечно нездоров весь организм, и нездоров именно из-за того, что в нем нарушена гармония, нарушен баланс.Недостаточная физическая активность, избыток жировой пищи подталкивают нас к болезням, отбирающим силы и молодость, укорачивающим жизнь, уродующим фигуру.Сохранить здоровье и молодость поможет регулярная забота о своих сосудах – умеренная физическая нагрузка, полноценное питание, достаточный сон, отказ от вредных привычек.Помочь здоровью сердечнососудистой системы также может очищение, которое укрепит стенки сосудов и выведет все вредные и опасные вещества из крови.Очистка сосудов с помощью традиционного сбора лекарственных растенийНастой для очистки сосудов: 1 десертную ложку смеси трав – по 100 г ромашки, бессмертника, тысячелистника, березовых почек – залить 1 стаканом кипятка, настоять на водяной бане 15 минут.Очистка: пить данное средство 3 раза в день за 30 минут до еды, пока вся смесь не будет использована.Данная процедура способствует очищению и лучшему функционированию печени, почек, сосудов, желудка, улучшает обмен веществ.